Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Die Gruppe verfügt über ausgeprägte In-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 6,5 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (22.03.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Philip Hettich, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI).Gestern nach Börsenschluss habe CA Immo die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Die Mieteinnahmen von 231 Mio. EUR (+8% vs. GJ 22) hätten leicht über den Analystenschätzungen von 227 Mio. EUR gelegen und seien durch Indexierung, Mietanpassungen und die Fertigstellung von Entwicklungsprojekten getrieben worden, welche die Immobilienverkäufe mehr als kompensiert hätten. Die Nettomieteinkünfte von 193 Mio. EUR hätten ebenfalls den Analystenschätzungen entsprochen (RBIe 190 Mio. EUR). Immobilienverkäufe hätten zusätzlich 179 Mio. EUR (RBIe 182 Mio. EUR) zum Ergebnis beisteuern können, hauptsächlich aufgrund des Verkaufs eines Grundstücks in München, Immobilien mit kultureller Nutzung in Berlin und einer Büroimmobilie in Wien. Aufgrund dessen habe das EBITDA einen starken Anstieg um 115% gegenüber GJ 22 auf 322 Mio. EUR verzeichnet (RBIe 325 Mio. EUR). Der für Bestandshalter wichtige FFO I habe 114 Mio. EUR betragen (RBIe 111 Mio. EUR) und habe aufgrund des Verkaufs des Rumäniengeschäfts sowie niedrigerer JV-Ausschüttungen um 9% unter dem Vorjahreswert gelegen.Die Leerstandsrate sei mit 11,4% in GJ 23 im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben, bedingt durch eine geringere Leerstandsquote in Österreich und Deutschland, welche durch höhere Leerstände in Zentral- und Osteuropa ausgeglichen worden sei. Die Vermietungsaktivität von insgesamt 157.794 qm sei mit einem leichten Anstieg gegenüber 157.336 qm im Geschäftsjahr 2022 solide gewesen und bestätige die gesunde Nachfrage nach modernen Büroflächen.Die Neubewertungen hätten, wie bereits Ende Januar angekündigt, -532 Mio. EUR betragen (davon -376 Mio. EUR in Q4 23). Dies sei hauptsächlich auf steigende Immobilienrenditen in allen Märkten zurückzuführen gewesen. Auf vergleichbarer Basis habe CA Immo seine Bestandswerte um 8,2% abgeschrieben. Etwa drei Viertel des negativen Neubewertungseffekts seien auf die deutschen Vermögenswerte von CA Immo zurückzuführen gewesen, welche um 10,5% abgewertet worden seien.Gestärkt durch erfolgreiche Vermögensverkäufe hätten sich die liquiden Mittel auf 739 Mio. EUR zu Jahresultimo belaufen, was über den von Hettich geschätzten 645 Mio. EUR gelegen habe. Dies bestätige seiner Ansicht nach, dass Raum für eine Ausschüttung einer Sonderdividende in GJ 24 bestehen könnte (Hettich erwarte, einschließlich der ordentlichen Dividende, eine Gesamtausschüttung von ca. 278 Mio. EUR). Diese Ansicht sei durch die Ankündigung zusätzlicher Immobilienverkäufe in Q1 24 gestärkt worden.Unsere letzte Empfehlung für die CA Immo lautete "Kauf", so Philip Hettich, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen