Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte in-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 5,9 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (25.08.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) unter die Lupe.CA Immo habe im 2. Quartal eine solide Entwicklung mit einem Anstieg der Mieteinnahmen auf EUR 58,9 Mio. (+5% yoy, RBIe EUR 56,7 Mio.) verzeichnet, der auf den Erwerb des Objekts Kasernenstraße in Düsseldorf, die jüngsten Fertigstellungen von Entwicklungsprojekten und erste Effekte aus der Inflationsindexierung zurückzuführen sei, die die Immobilienverkäufe überkompensieren würden. Dies habe sich auch in den Nettomieteinnahmen von EUR 54,3 Mio. widergespiegelt, die um 6% gegenüber dem Vorjahr gestiegen seien und leicht über den Analystenschätzungen gelegen hätten. Das EBITDA von EUR 46,6 Mio. sei durch ein Immobilienverkaufsergebnis von EUR 4 Mio. (Verkauf einer Immobilie in Wien) unterstützt worden und habe genau den Analystenschätzungen entsprochen.Trotz der von CBRE festgestellten leichten Renditeerhöhungen in Deutschland habe CA Immo ein positives Neubewertungsergebnis von EUR 55 Mio. verzeichnen können, das vor allem auf die Umgliederung vom ONE tower in die Renditeliegenschaften zurückzuführen sei und EUR 60 Mio. an Bewertungsgewinnen ausgelöst habe. Dadurch hätten alle G&V Positionen unterhalb des EBITDA über den Analystenerwartungen gelegen. Ähnlich wie bei anderen Vermietern sei das Finanzergebnis durch Gewinne aus Absicherungsgeschäften positiv beeinflusst worden (EUR 26 Mio. im 2. Quartal).Der Gewinn aus der Immobilienbewirtschaftung (FFO I) habe mit EUR 44,7 Mio. (RBIe EUR 37 Mio.) deutlich über den Analystenerwartungen gelegen. Dies sei vor allem auf einen positiven Covid-19-Effekt durch die Auflösung von Rückstellungen und eine deutlich höhere wiederkehrende Ausschüttung aus dem Joint Venture Zollhafen Mainz zurückzuführen.CA Immo habe auch einen FFO I-Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 bekannt gegeben und rechne mit wiederkehrenden Erträgen von mehr als EUR 125 Mio., was weitgehend mit der Analystenschätzung von EUR 127 Mio. übereinstimme. Das Unternehmen rechne mit weiteren Veräußerungen nicht-strategischer Vermögenswerte (kürzlich angekündigt: Exklusivität der Verkaufsverhandlungen für das rumänische Geschäft) und einem organischen Anstieg der Mieteinnahmen.Die letzte Empfehlung zur Aktie von CA Immobilien Anlagen lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der RBI. (Analyse vom 25.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.