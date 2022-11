Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

32,50 EUR -0,61% (24.11.2022, 09:25)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

33,15 EUR +2,31% (24.11.2022, 12:03)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wiener Börse-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte in-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 5,9 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (24.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oliver Simkovic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) unter die Lupe.Die IFRS-Ergebnisse der CA Immo in Q3 hätten aufgrund von Bewertungsgewinnen aus der Projektentwicklung und Zinsderivaten über den Erwartungen des Analysten gelegen, während das Ergebnis aus Immobilienbewirtschaftung (FFO I) aufgrund eines Anstiegs der Betriebsaufwendungen von EUR 13,3 Mio. in Q1 21 auf EUR 19,9 Mio. in Q3 22 (RBIe EUR 18,0 Mio.) leicht unter seinen Erwartungen geblieben sei. Des Weiteren habe CA Immo erstmals das rumänische Portfolio als aufgegebenen Geschäftsbereich in der GuV ausgewiesen (Q3 21 sei angepasst worden). Mit dem Quartalsergebnis sei auch ein umfassender strategischer Überblick mit einem Update zu Nachhaltigkeitsentwicklungen veröffentlicht und ein Capital Markets Day am 30. und 31. März 2023 in Berlin angekündigt worden. Der FFO I Ausblick für das GJ 22 von mehr als EUR 125 Mio. sei bestätigt worden.Die Bruttomieteinnahmen in Q3 hätten sich auf EUR 49,5 Mio. belaufen, ein Plus von 6% gegenüber dem Vorjahr. Die starke Dynamik sei jedoch durch höhere Kosten kompensiert worden, was zu einem Rückgang der Nettomieteinnahmen auf EUR 44,7 Mio. geführt habe (-2,3%, EUR 45,7 Mio. in Q3 21). Aufgrund eines leicht negativen Ergebnisses aus Immobilienverkäufen (EUR -0,7 Mio. vs. Q3 21 EUR 4,4 Mio.) sei auch das EBITDA im Jahresvergleich von EUR 40,0 Mio. auf EUR 33,7 Mio. gesunken. Die Neubewertungen des Portfolios seien im Quartal weiterhin positiv gewesen (EUR 19,8 Mio.), was auf Fortschritte bei der Fertigstellung von Projekten zurückzuführen sei, und hätten zu einer Ergebnisverbesserung und einem Anstieg des EBIT im Jahresvergleich geführt, während zusätzliche positive Effekte von EUR 31 Mio. aus der Bewertung von Derivaten das Ergebnis iHv. EUR 47 Mio. unterstützt hätten.Aufgrund der oben erwähnten höheren Immobilienbetriebskosten sei der FFO I mit EUR 28,6 Mio. (RBIe EUR 30,7 Mio.) leicht unter den Analystenerwartungen geblieben und sei auch im Jahresvergleich rückläufig gewesen (Q3 21: EUR 31,6 Mio.).Im Hinblick auf die Strategie habe das Unternehmen mit den Ergebnissen einen umfassenden Überblick gegeben. Es unterstreiche seinen klaren Fokus auf Deutschland als Ankermarkt und strebe an, den Portfolioanteil von Österreich und Deutschland auf mehr als 80% zu erhöhen (derzeit 62% des Investmentportfolios). Die Kapitalrotation solle ebenfalls fortgesetzt werden, wobei die Erlöse in das Kerngeschäft (erstklassige Immobilien in Tier-1-Lagen) reinvestiert werden sollten. Darüber hinaus habe CA Immo in der Ergebnispräsentation seine Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit hervorgehoben, mit einem Rückgang der Emissionen in der jüngsten Vergangenheit und dem Ziel, die Scope 1+2 Emissionen bis 2030 um 50% zu reduzieren. (Analyse vom 24.11.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.