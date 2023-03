Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

25,00 EUR +2,25% (23.03.2023, 09:18)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

24,90 EUR +1,63% (23.03.2023, 09:28)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wiener Börse-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Die Gruppe verfügt über ausgeprägte In-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 6,5 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (23.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oliver Simkovic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.CA Immo berichte solide Ergebnisse für das Geschäftsjahr 22 mit Mieteinnahmen von EUR 214 Mio. (RBIe: EUR 211 Mio.), einem EBITDA von EUR 149,5 Mio. und einem FFO I von EUR 125 Mio., die den Prognosen und Erwartungen entsprochen hätten. Das Ergebnis aus der Neubewertung von Immobilien in Höhe von EUR -94 Mio. sei im Vorfeld angekündigt worden und sei relativ moderat im Hinblick auf die relativ starke Renditeausweitung, die auf steigende Mietannahmen und Gewinne aus Entwicklungsprojekten zurückzuführen sei. Das operative Ergebnis in Höhe von EUR 74 Mio. und der Nettogewinn in Höhe von EUR 76 Mio. seien ebenfalls - im Hinblick auf das Marktumfeld - solide ausgefallen.Die Bilanz der CA Immo sei mit einer Quote von 46,8%, einem Netto-LTV von 32,5% und hohen Cash-Reserven von EUR 823,8 Mio. weiterhin sehr robust. Eine Anleihe über EUR 117 Mio. sei im Februar 2023 zurückgezahlt worden und eine Anleihe über EUR 175 Mio., die 2024 fällig werde, solle ebenfalls mit den vorhandenen Barmitteln zurückgezahlt werden. Der IFRS Buchwert je Aktie stehe bei EUR 33,7 und EPRA NTA (exkl. latente Steuern) bei EUR 40,3 je Aktie.Aufgrund der starken Bilanz und der Liquidität durch die Immobilienverkäufe habe CA Immo eine Dividende von EUR 1 pro Aktie vorgeschlagen, was den Erwartungen entspreche, aber über dem Ziel einer 70%igen Ausschüttungsquote des FFO I liege. Darüber hinaus plane CA Immo, Aktienrückkäufe fortzusetzen, solange der Aktienkurs unter dem NAV liege (derzeit würden EUR 2 Mio. Aktienrückkäufe laufen).Obwohl noch kein FFO I Ausblick gegeben worden sei, erwarte CA Immo für das GJ 23 ein sehr starkes EBITDA von EUR 200 Mio. (RBIe EUR 170 Mio., Kons. EUR 180 Mio.), was auf profitablen Verkäufe zurückzuführen sein sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.