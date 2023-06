Wohin die Reise für erfolgreiche und später profitable Restaurant-IPOs langfristig gehen könne, habe beispielsweise Chipotle gezeigt: Die Aktie blicke auf eine Performance von knapp 460 Prozent in zehn Jahren zurück und habe den Gesamtmarkt damit um mehr als das Doppelte outperformen können.



Der Appetit auf satte Börsengewinne wachse wieder - auch im zuletzt fast vollständig abgemeldeten IPO-Bereich. Mit Restaurantkette CAVA hat 2023 seinen ersten fulminanten Börsenstart und ist damit um eine ebenso spannende wie aussichtsreiche Langfriststory reicher, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2023)



Börsenplätze CAVA-Aktie:



NYSE-Aktienkurs CAVA-Aktie:

45,64 USD +5,40% (16.06.2023, 15:35)



ISIN CAVA-Aktie:

US1489291021



WKN CAVA-Aktie:

A3EGWY



Ticker-Symbol CAVA-Aktie:

CAVA



Kurzprofil CAVA Group:



CAVA Group (ISIN: US1489291021, WKN: A3EGWY, NYSE Ticker-Symbol: CAVA) ist eine mediterrane Fast-Casual-Restaurantmarke. (16.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CAVA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CAVA Group (ISIN: US1489291021, WKN: A3EGWY, NYSE Ticker-Symbol: CAVA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Von spektakulären Börsengängen hätten Anleger während des Bärenmarktes im vergangenen Jahr nichts mehr wissen wollen. Auf dem Höhepunkt des IPO-Booms im Jahr 2021 hätten sich viele Investoren böse die Finger verbrannt und auch für an einem Börsengang interessierte Unternehmen habe sich das Umfeld in 2022 erheblich verschlechtert. Aufsehenerregende IPOs? Fehlanzeige - bis gestern!Denn mit dem gestern erfolgten Börsengang der Fast-Casual-Kette CAVA verfüge 2023 über ein erstes spektakulär gestartetes Börsendebüt. Gegenüber dem Ausgabepreis von 22 Dollar hätten die Papiere um 97 Prozent zugelegt. Mit Notierungen jenseits von 47 Dollar hätten interessierte Anleger zeitweise sogar das Doppelte des IPO-Preises geboten, aus dem Handel sei die Aktie schließlich mit 43,30 Dollar gegangen. Im vorbörslichen Handel heute würden die Papiere mit Aufschlägen von sechs Prozent (Stand: 14:40 Uhr) gehandelt, ein Ende der Begeisterung scheine also erstmal nicht in Sicht.Angeregt worden sein dürfte der Appetit der Anleger gestern vor allem durch zwei Dinge: Erstens die ohnehin gute bis euphorische Börsenstimmung und zweitens auch die hinter CAVA stehende Wachstumsstory. Die 2006 gegründete Restaurantkette habe sich auf Gerichte der mediterranen Küche spezialisiert und dabei das Rezept von Chipotle kopiert: Gäste könnten ihre Gerichte bei Bedarf vollständig selbst zusammenstellen.Das Konzept habe sich schnell bewährt, auch weil sich CAVA früh um ein grünes und gesundes Image bemüht habe. Die angebotenen Gerichte seien für die Verhältnisse US-amerikanischer Schnellrestaurants außergewöhnlich reich an frischem Gemüse und kämen oft auch ohne Fleischeinlage aus. Das gefalle vor allem einem gesundheitsbewussten, urbanen Publikum.Durch die Übernahme seines direkten Konkurrenten sei CAVA mit inzwischen 263 Lokalen der mit Abstand größte, auf mediterrane Mahlzeiten spezialisierte Anbieter. Mit seinen Soßen, Dips und Salatdressings sei das Unternehmen außerdem zunehmend auch in Supermarktregalen zu finden. Das stärke nachhaltig die Kundenbindung und sorge für Werbung in eigener Sache.Das Modell sei erfolgreich. Im vergangenen Jahr habe CAVA 564 Mio. Dollar erlöst, ein Wachstum von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch koste die Expansion allerdings viel Geld. Mit einem Nettoverlust von 59 Mio. Dollar sei CAVA nicht profitabel.Nach dem fulminanten Start gestern sei das Unternehmen mit rund 4,9 Mrd. Dollar bewertet. Das entspreche bei Erlösen auf dem Niveau des Vorjahres einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,7. Das sei sportlich, vom Branchendurchschnitt, der bei 7,8 liege, allerdings nicht allzu weit entfernt. Für Börsenliebling McDonalds etwa würden Anleger aktuell das 9,2Fache der Erlöse auf den Tisch legen. Um die Bewertung gegenüber dem Durchschnitt zu rechtfertigen, müsse sich CAVA daher schnellstmöglich um Profitabilität bemühen. Andernfalls werde der aktuelle Börsenwert kaum behauptet werden können.