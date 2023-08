Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

25,4 EUR -2,59% (01.08.2023, 18:33)



XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

25,68 EUR -1,98% (01.08.2023, 17:37)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst. (01.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Bittere Pille für die Aktionäre: CANCOM stelle sich nach einem schwierigen zweiten Quartal auf weitere Herausforderungen im Rest des Jahres ein. Als Konsequenz habe das Management am Dienstagnachmittag seine bisherigen Jahresziele gekappt, die es erst Ende Mai nach der Übernahme der österreichischen KBC erhöht habe. Für die CANCOM-Aktie sei es nach den jüngsten Neuigkeiten deutlich nach unten gegangen.Früheren Angaben zufolge sollte die KBC-Übernahme zum 1. Juni abgeschlossen sein. Weil deren Beitrag von da an in die Konzernbilanz einfließen sollte, habe die CANCOM-Geschäftsführung ihre Jahresziele deutlich nach oben geschraubt. Während die am Dienstag veröffentlichte Umsatzprognose für 2023 weiterhin deutlich über den Zielen ohne KBC-Effekt liege, sei der Ausblick für das operative Ergebnis in etwa im Gleichklang mit dem Ziel noch vor der Übernahme. Damals habe CANCOM 114 bis 124 Mio. Euro anvisiert.Die heutige Nachricht sei natürlich sehr ärgerlich. Die CANCOM-Aktie befinde sich aktuell noch auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Der Stoppkurs sollte bei 23 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CANCOM-Aktie: