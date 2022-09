Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von CANCOM befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze CANCOM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

28,08 EUR +0,72% (08.09.2022, 09:06)



XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

27,66 EUR -0,50% (07.09.2022)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die rund 4.000 Mitarbeiter der CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO), Thomas Stark (CFO) und Rüdiger Rath (COO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (08.09.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Das erste Halbjahr sei bei CANCOM zwar alles andere als berauschend ausgefallen. Der IT-Dienstleister habe den Gegenwind durch die angespannten Lieferketten deutlich zu spüren bekommen. Dem Vernehmen nach scheine die Talsohle allerdings durchschritten zu sein. Nach der Kurshalbierung und dem MDAX-Abstieg sei bei der mittlerweile günstig bewerteten Aktie die Zeit reif für eine Gegenbewegung.Bei der Vorlage der Q2-Zahlen habe das Unternehmen von einer zunehmenden Investitionsbereitschaft der Kunden aus dem öffentlichen Bereich gesprochen. Wichtig: Öffentliche Auftraggeber würden rund 40 Prozent des Umsatzes der Gesellschaft ausmachen. Diese Kundengruppe sei für die schwache operative Leistung in den ersten sechs Monaten verantwortlich gewesen - die anderen Bereiche wie das Cloud-Geschäft seien alle gewachsen.Ebenfalls positiv: Der Auftragsbestand sei zum 30. Juni um rund 20 Prozent auf fast 300 Millionen Euro gestiegen. Dieser Rekordwert biete eine gute Visibilität für den Rest des Jahres. Gepaart mit der erwarteten Entspannung in der IT-Lieferkette dürften Umsatz und EBITDA in den nächsten Quartalen wieder zulegen. Die Gesellschaft könnte damit operativ eigentlich die Talsohle durchschritten haben.Der Börsenwert sei mit dem Rücksetzer unter 28 Euro auf eine Milliarde Euro geschrumpft. Rund 385 Millionen Euro würden als Netto-Cashbestand in der Firmenkasse schlummern. Gut 40 Prozent der Kapitalisierung seien damit mit Cash hinterlegt. Aktienrückkäufe würden damit immer interessanter, aber auch gezielte Zukäufe würden eine Option bleiben - vor allem im margenstarken Cloud-Segment.Ein Blick auf den Chart zeige eine horizontale Unterstützung im Bereich von 27 Euro. Erweise sich diese als nicht stabil genug, drohe ein Rücksetzer bis 24,50 Euro. Die ersten Ziele im Fall einer Gegenbewegung würden im Bereich um 30 und 36 Euro warten. Spiele der Markt mit, könnte der Startschuss schon bald fallen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 08.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link