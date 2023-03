ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die rund 4.000 Mitarbeiter der CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO), Thomas Stark (CFO) und Rüdiger Rath (COO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (28.03.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) charttechnisch unter die Lupe.Sollten Anleger den initialen Ausbruch handeln oder eher einen Pullback abwarten? Diese Frage sei so alt wie das Trading selbst und es gebe keine allgemeingültige Antwort. Während das schnelle Handeln die Gefahr eines "false breaks" berge, komme es nach einem Ausbruch nicht zwangsläufig zu einem Rücksetzer. D. h. Anlagechancen würden im zweiten Fall auch mal verpasst. Im konkreten Verlauf der CANCOM-Aktie sei es zuletzt zu einem idealtypischen Rücksetzer an die Haltezone bei rund 30 EUR gekommen. Hier falle der Erholungstrend seit Herbst 2022 (akt. bei 31,60 EUR) mit den verschiedenen horizontalen Unterstützungen bei rund 30 EUR sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 29,94 EUR) zusammen. Eine enge Absicherung auf dieser Basis gewährleiste ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV). Letzteres gelte insbesondere dann, wenn der Titel die charttechnischen Hürden bei 35 EUR nehmen sollte. Schließlich liege im Erfolgsfall eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem rechnerischen Anschlusspotenzial von 12 EUR bzw. mit einem kalkulatorischen Kursziel von rund 47 EUR vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:32,30 EUR +0,56% (28.03.2023, 08:46)XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:32,00 EUR -1,11% (27.03.2023, 17:35)