XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

33,64 EUR +0,24% (16.02.2023, 11:11)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die rund 4.000 Mitarbeiter der CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO), Thomas Stark (CFO) und Rüdiger Rath (COO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (16.02.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM: Sparprogramm angekündigt - AktienanalyseDer IT-Dienstleister CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) hat 2022 einen unerwarteten Gewinnrückgang verbucht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe mit 106 Mio. Euro 13,5 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Eigentlich hätten sich die Münchener vorgenommen, 116 bis 123 Mio. Euro zu erreichen. Die Ziele seien wegen Sonderfaktoren verfehlt worden, habe es geheißen. So hätten unter anderem Bereinigungen des Vorratsbestands Kosten in Höhe von sieben Mio. Euro verursacht. Weitere drei Mio. Euro seien vor allem für eine Inflationsprämie für die Mitarbeiter angefallen. Ohne diese Effekte hätte das operative Ergebnis das untere Ende der Prognosebandbreite erreicht.Für Vorstandschef Rüdiger Rath lange kein Grund, zufrieden zu sein. "Die Profitabilität der CANCOM-Gruppe ist nicht mehr so, wie wir sie von unserem Unternehmen erwarten", so der Manager selbstkritisch. Man werde deshalb im laufenden Jahr "ein profitabilitätssteigerndes Maßnahmenprogramm erarbeiten, welches sowohl die Kostenseite als auch die Unternehmensprozesse betreffen wird". Was das konkret für den Gewinn bedeute, würden die Aktionäre zwar erst am 30. März erfahren, wenn CANCOM den vollständigen Geschäftsbericht 2022 sowie die Prognose für 2023 veröffentlichen werde. Mit Blick auf den guten Auftragseingang seien Analysten wie Andreas Wolf von Warburg Research allerdings auch so guter Dinge, dass CANCOM operativ in diesem Jahr auf das 2021er-Niveau zurückkehren werde. (Ausgabe 06/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:33,78 EUR +0,60% (16.02.2023, 11:31)