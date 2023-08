Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM: Jahresziele gesenkt - AktienanalyseEnde Mai hatte der Münchner IT-Dienstleister CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) seine Jahresziele wegen der Übernahme der österreichischen K-Businesscom nach oben geschraubt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nach einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal rudere der Konzern nun wieder zurück. Zwar sei der Umsatz auch dank Zukäufen um 10,2 Prozent auf 329,4 Mio. Euro gestiegen. Allerdings seien mit 17,4 Mio. Euro fast 30 Prozent weniger als EBITDA übrig geblieben als noch vor einem Jahr. Das Management habe dies mit einmaligen Sondereffekten wie Kosten für Abfindungen, Sparmaßnahmen und vorzeitig beendete Projekte in Höhe von 10 Mio. Euro begründet.Daher und auch wegen des Aufwands für die Integration von K-Businesscom sowie den wirtschaftlichen Aussichten rechne die Konzernführung für das laufende Jahr nun nur noch mit einem operativen Ergebnis zwischen 116 und 126 Mio. Euro. Zuletzt seien 131 bis 141 Mio. Euro angepeilt worden. Auch der Umsatz solle mit 1,52 bis 1,58 Mrd. Euro unter den bisher erwarteten 1,63 bis 1,70 Mrd. Euro liegen. Entsprechend hart seien Analysten mit der Konzernführung ins Gericht gegangen. Die reduzierten Jahresziele des IT-Dienstleisters seien ein weiterer Schlag gegen das Anlegervertrauen, habe etwa Andreas Wolf vom Analysehaus Warburg Research geschrieben. Bei der Deutschen Bank habe man von einer erneuten bösen Überraschung gesprochen.Auch die Börse habe verschnupft reagiert. Die Aktie sei auf Monatssicht um weitere zehn Prozent eingebrochen und habe dabei auch die wichtige Unterstützung bei 25 (aktuell: 23,82) Euro unterschritten. Auf der Suche nach der nächsten wichtigen Haltemarke werde man nun erst wieder im Bereich um 20 Euro fündig. (Ausgabe 32/2023)Börsenplätze CANCOM-Aktie: