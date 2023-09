Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst. (14.09.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Ende Mai hatte der IT-Dienstleister CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) seine Jahresziele wegen der Übernahme der österreichischen K-Businesscom nach oben geschraubt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal rudere der Konzern nun wieder zurück. Wegen hoher Kosten für Abfindungen, Sparmaßnahmen und vorzeitig beendeter Projekte solle das operative Ergebnis 2023 nur noch 116 Mio. bis 126 Mio. statt 131 Mio. bis 141 Mio. Euro betragen. Der Umsatz werde nur noch bei 1,52 Mrd. bis 1,58 Mrd. statt bei 1,63 Mrd. bis 1,70 Mrd. Euro gesehen.Entsprechend hart seien auch einige Analysten mit CANCOM ins Gericht gegangen. Jefferies etwa sehe mittelfristig kaum Impulse für einen steigenden Aktienkurs. Das IT-Unternehmen sitze auf hohen Barmitteln, das Management könne diese aber nicht im Sinne der Aktionäre angemessen für Fusionen und Übernahmen nutzen. Daher sei die Kaufempfehlung gestrichen worden.Deutlich positiver sei Hauck Aufhäuser gestimmt. Die Experten hätten das Kursziel zwar von 41,50 auf 40,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Zweifellos sei die Nachfrage auf dem Endmarkt schwach, da sich die deutsche Wirtschaft weiterhin in einer Flaute befinde, hätten die Analysten erläutert. Da sich die Erträge jedoch im nächsten Jahr erholen dürften und das Management wertsteigernde Initiativen durchführe, sollte eine Neubewertung der Aktien des IT-Dienstleisters anstehen. Für die positive Sichtweise spreche auch, dass Ex-CANCOM-Chef, Klaus Weinmann, - kaum jemand kenne den Konzern besser - seine Anteile auf mehr als 5 Prozent aufgestockt habe. Vor allem aufgrund dieser Nachricht legte die Aktie einen kräftigen Rebound hin, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zu CANCOM SE. (Ausgabe 36/2023)Börsenplätze CANCOM-Aktie: