XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

29,84 EUR -0,86% (06.04.2023, 10:23)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst. (06.04.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der IT-Dienstleister CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) setzt dank eines Sparprogramms im laufenden Jahr auf ein verbessertes operatives Ergebnis, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das EBITDA solle auf 114 Euro bis 124 Mio. Euro steigen, nachdem es im vergangenen Jahr wegen Sonderfaktoren überraschend um rund 14 Prozent auf 105 Mio. Euro gefallen sei. Zudem rechne das Unternehmen wieder mit einem stärkeren Umsatzanstieg. Nach einer Stagnation im vergangenen Jahr sollten die Erlöse 2023 um rund zwei bis circa 7,5 Prozent auf 1,32 bis 1,39 Mrd. Euro zulegen. Trotz des Gewinnrückgangs sollten Aktionäre überdies eine stabile Dividende von 1,00 Euro je Aktie erhalten, habe das Unternehmen bei Vorlage der endgültigen Zahlen mitgeteilt. "Unsere finanziellen Handlungsspielräume sind groß und die Perspektiven für 2023 gut", habe CANCOM-Chef, Rüdiger Rath, die Entscheidung begründet.An der Börse habe sich die Begeisterung in Grenzen gehalten. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Experten hätten beim Umsatz und operativen Gewinn im Schnitt bereits ein Ergebnis am oberen Rand der Spanne auf dem Zettel gehabt. Lars Vom-Cleff von Deutsche Bank Research habe mit Blick auf die endgültigen Zahlen außerdem moniert, dass sich der Rückgang des Betriebsergebnisses im zweiten Halbjahr trotz Umsatzzuwächsen noch beschleunigt habe - und daher das Papier von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 34 (aktuell: 30,10) Euro gesenkt. (Ausgabe 13/2023)