XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

29,60 EUR -0,60% (13.09.2022, 14:17)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die rund 4.000 Mitarbeiter der CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO), Thomas Stark (CFO) und Rüdiger Rath (COO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (13.09.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Die CANCOM-Aktie habe sich seit Dezember halbiert. Lieferkettenprobleme und Zurückhaltung der Kunden aus dem öffentlichen Bereich hätten Spuren im Geschäft des Münchner IT-Dienstleisters hinterlassen. Die Jahresprognosen seien eingedampft worden. Das habe den Kurs von CANCOM in den vergangenen Monaten natürlich belastet. Bei den Lieferketten zeige sich aber eine Entspannung, das Geschäft des bayerischen Unternehmen könnte wieder an Dynamik gewinnen. Rund 40% des Börsenwertes von CANCOM seien mit Cash unterlegt. Aktienrückkauf oder Akquisitionen seien hier also möglich. Sollten die Q3-Zahlen eine Verbesserung des Geschäftsentwicklung zeigen, dann könnte die günstig bewertete CANCOM-Aktie endlich wieder nach oben in Richtung 40 Euro drehen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von PVA TePla, LPKF Laser, va-Q-tec, Cancom, IBU-tec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze CANCOM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:28,88 EUR -2,96% (13.09.2022, 14:32)