Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der CAC 40 (FRA40) ( ISIN FR0003500008 WKN 969400 ) stieg heute um 1,0%, übertraf damit seine regionalen Konkurrenten und näherte sich dem im Januar 2022 erreichten Allzeithoch, das durch eine Reihe positiver Unternehmenszahlen begünstigt wurde, so die Experten von XTB.Die Aktien von Orange seien um 5,7% gestiegen, nachdem das Unternehmen seinen neuen Strategieplan "Lead the future" vorgestellt habe, der darauf abziele, "anerkannte Spitzenleistungen in seinem Kerngeschäft zu fördern und in Europa, Afrika und dem Nahen Osten nachhaltig zu wachsen". Die Aktien von Pernod Ricard ( ISIN FR0000120693 WKN 853373 ) würden um fast 4% steigen, nachdem der Spirituosenhersteller im ersten Halbjahr vor allem dank Preiserhöhungen bessere Umsatzzahlen als erwartet vorgelegt habe. Die Aktien von Airbus ( ISIN NL0000235190 WKN 938914 ) seien unterdessen um mehr als 3% gestiegen, nachdem das Unternehmen angekündigt habe, in diesem Jahr 720 Flugzeuge auszuliefern, gegenüber 611 im Jahr 2022.Aus technischer Sicht sei der französische Index von seinen Septembertiefs um mehr als 30% gestiegen und teste derzeit sein Rekordhoch bei 7.400 Punkten. Allerdings sei beim Momentum-Indikator eine versteckte bärische Divergenz aufgetreten, die darauf hindeute, dass die jüngste Rally an Kraft verlieren könnte. Wenn es den Verkäufern gelinge, die Kontrolle wiederzuerlangen, könnte ein Abwärtsimpuls in Richtung der Unterstützung bei 6.515 Punkten einsetzen, die mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle zusammenfalle. (16.02.2023/ac/a/m)