Hermès (ISIN FR0000052292 / WKN 886670)-Aktionäre hätten sich gar über einen Anstieg von knapp 35 Prozent freuen dürfen - allerdings nur bis Dienstag dieser Woche, als LVMH seine Bücher geöffnet habe. Der Luxus-Gigant habe zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, bis Mittwoch aber dennoch bis zu 6 Prozent seines Wertes verloren. Kelly-Bag-Hersteller Hermès, der an diesem Freitag seine Quartalszahlen präsentiere, habe im Schlepptau von LVMH ebenfalls kräftig nachgegeben.



Da beide Firmen über sehr hohe Preissetzungsmacht verfügen und stetig Marktanteile hinzugewinnen würden, würden ihnen Beobachter mittelfristig einen neuerlichen Kursaufschwung zutrauen, der sich auch entsprechend positiv auf den CAC 40 auswirken sollte. Helfen könnte dabei der deutliche Rückgang der Inflation. Die Verbraucherpreise hätten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone im Juni nur noch um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zugelegt.



Auch die Wirtschaft präsentiere sich vergleichsweise solide. Während Deutschland zuletzt in die Rezession gerutscht sei, sei die Wachstumsrate des französischen Bruttoinlandsprodukts positiv geblieben. Auch für das zweite Halbjahr rechne die französische Notenbank mit einem Plus von rund 0,2 Prozent. (28.07.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Dem französischen Aktienmarkt fehlt es derzeit an Impulsen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Im April habe der Leitindex CAC 40 mit rund 7.581 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht, von dem er aktuell mit gut 7.300 Punkten nicht weit entfernt sei. Nach oben gezogen worden sei der Index nicht zuletzt von den Luxusgüterherstellern. Die Aktie von Weltmarktführer LVMH ( ISIN FR0000121014 WKN 853292 ), die rund 13 Prozent des CAC 40 ausmache, notiere seit Jahresbeginn mit rund 25 Prozent im Plus.