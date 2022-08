Paris (www.aktiencheck.de) - Mit einem deutlichen Satz nach oben reagierte der CAC 40 auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten an diesem Mittwoch, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".In den USA habe die Dynamik des Preisanstiegs im Juli stärker als erwartet nachgelassen. Die Inflation habe sich auf 8,5 Prozent abgeschwächt, wie das Arbeitsministerium in Washington mitgeteilt habe. Im Juni habe die Teuerung in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bei 9,1 Prozent gelegen. Aber schon vor der jüngsten Aufwärtsbewegung habe sich der französische Premiumindex, der im Juli rund 9 Prozent hinzugewonnen habe, deutlich besser als sein deutsches Pendant geschlagen: Während der französische Blue-Chip-Index in den vergangenen sechs Monaten etwa 7 Prozent verloren habe, sei beim DAX in dieser Zeit ein Minus von knapp 11 Prozent aufgelaufen.Zwar seien auch Frankreichs börsennotierte Konzerne nicht immun gegen Krisen, doch sei die jüngste Berichtssaison deutlich besser als von den Analysten erwartet verlaufen. Mehr als 70 Milliarden Euro hätten die im CAC 40 gelisteten Unternehmen im ersten Halbjahr erwirtschaftet. Das sei rund ein Viertel mehr als vor Jahresfrist und liege gut die Hälfte über den Vor-Pandemie-Jahren 2018 und 2019. Viele Firmen hätten mit Rekordgewinnen aufgewartet. Dabei habe auch der günstige Euro den im CAC 40 stark vertretenen Exporteuren geholfen, während im Inland die robuste Konjunktur unterstützt habe. So habe Frankreichs Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent zugelegt, während sich das deutsche BIP nicht vom Fleck bewegt habe. Gut möglich also, dass der CAC 40 den DAX auch im weiteren Jahresverlauf hinter sich lasse. (12.08.2022/ac/a/m)