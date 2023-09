Börsenplätze CAB Payments-Aktie:



Kurzprofil CAB Payments:



CAB Payments (ISIN: GB00BMCYKB41, WKN: A3D5BG, Ticker-Symbol: 2SY) ist die Holdinggesellschaft der Crown Agents Bank, der wichtigsten operativen Gesellschaft, die eine vertrauenswürdige Marke für Zahlungsabwicklung und Devisenhandel ist.



CAB Payments ist Marktführer im grenzüberschreitenden Business-to-Business-Zahlungsverkehr und Devisenhandel und hat sich auf schwer zugängliche Märkte spezialisiert. (14.09.2023/ac/a/a)







Sutton (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von CAB Payments ein:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien von CAB Payments (ISIN: GB00BMCYKB41, WKN: A3EP8Y, Ticker-Symbol: 2SY).Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 12.09.2023 eine Short-Position in Höhe von 0,50% der CAB Payments-Aktien aufgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von CAB Payments:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von CAB Payments: mindestens 0,50%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.