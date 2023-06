Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

32,26 EUR -13,84% (01.06.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

34,72 USD -13,22% (01.06.2023, 22:00)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (02.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Technologieunternehmens für künstliche Intelligenz C3.ai sei am Donnerstag an der New Yorker Börse zeitweise um über 18 Prozent zurückgefallen. Grund seien die vorgelegten Zahlen. Die Erwartungen der Analysten seien meilenweit verfehlt worden.C3.ai habe die Erwartungen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres sowohl bei den Einnahmen, als auch bei den Ausgaben übertroffen. Das Unternehmen habe jedoch beim Ausblick gepatzt: C3.ai erwarte für das erste Quartal einen Umsatz zwischen 70 und 72,5 Millionen US-Dollar. Die von den letzten NVIDIA-Zahlen und Ausblick verwöhnten Analysten hätten von C3.ai etwas mehr erwartet.Thomas M. Siebel, CEO von C3.ai, sehe das Unternehmen jedoch glänzend für die Zukunft aufgestellt. "Ich glaube, wir haben mittlerweile einen breiten Konsens darüber, dass der adressierbare Markt für Unternehmens-KI außerordentlich groß ist." Man verfüge über fast 1.000 talentierte und engagierte Mitarbeiter und über mehr als 40 KI-Anwendungen für Produktionsunternehmen, die dem Markt eine schnelle Wertschöpfung ermöglichen würden. "Die C3 .ai-Plattform wird zunehmend als Goldstandard für Unternehmens-KI anerkannt", so Siebel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze C3.ai-Aktie: