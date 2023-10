NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

26,72 USD 0,00% (11.08.2023, 22:15)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (12.10.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) als einen Tipp des Tages unter die Lupe.C3.ai sei einer der Werte, die im Mai massiv gehyped worden seien. Von unter 20 auf über 45 USD sei es da nach oben gegangen. Dann habe eine Art Konsolidierung eingesetzt. Langsam fasse man aber wieder einen Boden in Betracht - knapp unterhalb von 24 Euro verlaufe eine wichtige Unterstützung, die mehrfach angetestet worden sei. Jetzt habe das Papier die GD 200 wieder in Angriff genommen. Es sei gut vorstellbar, dass es darüber in Richtung des wichtigen Widerstands bei 30 USD gehe. Die C3.ai-Aktie könnte dann kurzfristig die Marke von 33 USD erreichen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.10.2023)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze C3.ai-Aktie:Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:25,35 EUR +1,03% (12.08.2023, 11:57)