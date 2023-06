NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (29.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von Oppenheimer:Timothy Horan, Analyst von Oppenheimer, nimmt die Coverage für die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) mit dem Rating "perform" auf.Horan glaube, dass C3.ai "zur richtigen Zeit am richtigen Ort" sei, da generative künstliche Intelligenz eine Plattformverschiebung katalysiere, die seiner Meinung nach ebenso folgenreich sein werde wie das Internet. AI-PaaS sei eine neue Branche, und Angebot und Nachfrage seien nicht aufeinander abgestimmt, da jedes Unternehmen KI einsetze, aber nur wenige zweckmäßige Plattformen für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Anwendungen vorhanden seien. Aufgrund des ChatGPT und des historisch hohen Interesses an KI sei die Aktie von C3.ai seit Jahresbeginn um 200% gegenüber 14% im S&P gestiegen, stelle Horan fest. Der Analyst liege im Abseits, da das Risiko-Ertrags-Verhältnis von C3.ai mit dem 16-fachen des FV/Umsatzes 2024 gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt von 5,7 relativ neutral sei.Timothy Horan, Analyst von Oppenheimer, stuft die C3.ai-Aktie mit "perform" ein. (Analyse vom 29.06.2023)Börsenplätze C3.ai-Aktie:Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:33,77 EUR +3,94% (29.06.2023, 17:23)