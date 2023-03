Börsenplätze C3.ai-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

24,225 EUR +20,52% (03.03.2023, 15:56)



NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

24,84 USD +16,56% (03.03.2023, 15:41)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie Deutschland:

724



NYSE Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (03.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) unter die Lupe.Die Aktie von C3.ai lege am Freitag vorbörslich 20 Prozent zu, nachdem das KI-Unternehmen bessere Zahlen als erwartet vorgelegt habe. CEO Thomas Siebel habe von Rückenwind für die Firma dank zunehmendem Interesse an C3.ai-Lösungen gesprochen. "Der Aktionär" sehe viel Potenzial, verlange von der Firma aber auch einiges.Im dritten Quartal habe C3.ai einen Umsatz von 66,7 Millionen Dollar verbucht, was zwar einem Rückgang von vier Prozent entsprochen, aber über der Unternehmensprognose von 63 bis 65 Millionen gelegen habe. Die Börse habe mit 64,3 Millionen Dollar gerechnet.Auf bereinigter Basis habe das Unternehmen einen Verlust aus dem operativen Geschäft in Höhe von 15 Millionen Dollar verzeichnet. Das habe deutlich unter den Schätzungen von -25 bis -29 Millionen gelegen.Es gebe ein zunehmendes Interesse an den Anwendungen von C3.ai, so CEO Thomas Siebel. Dies gebe dem Unternehmen Rückenwind. "Außerdem scheint sich die allgemeine Geschäftsstimmung zu verbessern. Das ist eine dramatische Veränderung gegenüber dem, was wir Mitte 2022 erlebt haben."C3.ai sei ein heißer KI-Pure-Play für mutige Anleger. Das Unternehmen sei zwar recht hoch bewertet, biete aber eine spannende Story, wenn das Wachstum stimme. Und hier müsse noch einiges passieren. Das Kursziel des "Aktionär" laute 40,00 Euro. (Analyse vom 03.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link