C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (08.03.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) charttechnisch unter die Lupe.Es ein ziemlicher Husarenritt, den die C3.ai-Aktie in den letzten gut zwei Jahren auf das Börsenparkett gelegt habe. Nachdem der Titel von fast 184 USD bis auf 10 USD zurückgefallen sei, laufe seit Jahresbeginn eine dynamische Erholung. Letztere habe eine Reihe von konstruktiven Weichenstellungen mit sich gebracht. Neben der Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 16,52 EUR) und dem Bruch des Abwärtstrends seit dem Frühjahr 2021 (akt. bei 18,77 USD) sei in diesem Zusammenhang vor allem der Sprung über die horizontalen Barrieren bei rund 24 USD zu nennen. Letzteres wecke Hoffnungen in Sachen "langfristige Bodenbildung". Nachdruck verleihe der unteren Umkehr das jüngste Aufwärtsgap (21,83 USD zu 24,03 USD). Solche Kurslücken sollten Anleger prozyklisch in Richtung ihres Auftretens interpretieren, d. h. ein Aufwärtsgap unterstreiche die Ambitionen der Bullen. Eine erste Zielzone würden nun die Hochs bei 29,98/30,92 USD abstecken. Ein Sprung über diese Hürde würde im zweiten Schritt für das nächste Ausrufezeichen sorgen, denn dann wäre die Schiebezone der letzten Wochen mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von 10 USD nach oben aufgelöst. Als Stop-Loss sei dagegen die o. g. Kurslücke prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:24,635 EUR -0,46% (08.03.2023, 08:44)