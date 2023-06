NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

35,4318 USD -11,44% (01.06.2023, 18:25)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (01.06.2023/ac/a/n)



C3.ai-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) von "neutral" auf "outperform" hoch und erhöht das Kursziel von 24 USD auf 50 USD.Auch wenn der Weg dorthin holprig sein werde, glaube Ives, dass C3.ai eine Wende vollzogen habe und nun bereit sei, von der 800 Milliarden Dollar schweren KI-Transformationsmöglichkeit in den nächsten zehn Jahren zu profitieren, wobei die Anwendungsfälle in allen Bereichen zunehmen würden und das Unternehmen in einer einzigartigen Position sei, um die Vorreiterrolle zu übernehmen und diese in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu monetarisieren.Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die C3.ai-Aktie von "neutral" auf "outperform" herauf. (Analyse vom 01.06.2023)