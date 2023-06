NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

40,01 USD -8,96% (31.05.2023)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (01.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von Piper Sandler:Arvind Ramnani, Analyst von Piper Sandler, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI).C3.ai werde wahrscheinlich seinen Marktanteil bei bestehenden Kunden aufgrund der gestiegenen KI-Budgets ausbauen und das Wachstum bei neuen Logos sollte sich angesichts des breiteren Interesses an KI beschleunigen, aber Piper Sandler würde gerne einige zugrunde liegende Wachstumstreiber sehen, die sich in einem höheren Umsatzwachstum niederschlagen würden, um die Aktie konstruktiver zu bewerten.Arvind Ramnani, Analyst von Piper Sandler, bewertet die C3.ai-Aktie unverändert mit "neutral". Das Kursziel werde von 23,00 auf 29,00 USD angehoben. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze C3.ai-Aktie:Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:29,91 EUR -20,11% (01.06.2023, 15:16)