Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

26,50 EUR +3,39% (21.11.2023, 16:22)



NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

29,215 USD +4,19% (21.11.2023, 16:21)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (21.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) von "perform" auf "outperform" hoch.Seit dem Oppenheimer-Einführungsbericht vom 29. Juni habe C3.ai die Prognosen zurückgesetzt, eine Umstellung des Modells auf nutzungsbasiert durchgeführt und reale Kundenvorteile gezeigt, so die Analysten in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass die Aktie seit Mitte Juni eine Underperformance von 20% verzeichnet habe, während sich das Umsatzwachstum beschleunigt habe.Das Thema künstliche Intelligenz sei real und dauerhaft und C3.ai sei als einer der wenigen reinen Anbieter gut positioniert, der seinen Kunden dabei helfe, neue Einnahmequellen zu erschließen und die Produktivität zu steigern, so Opco. Die Firma glaube, dass das Unternehmen sein Wachstum bis 2025 beschleunigen sollte.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von C3.ai von "perform" auf "outperform" herauf und nennen das Kursziel 40 USD. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze C3.ai-Aktie: