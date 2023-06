Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

40,41 EUR -4,45% (16.06.2023, 17:34)



NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

44,79 USD -3,41% (16.06.2023, 17:22)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (16.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) unter die Lupe.Am Mittwoch habe sich die mit einer Short-Quote von über 35% stark leerverkaufte Aktie von C3.ai Leerverkäufern eine kurze Verschnaufpause gegönnt. Am Donnerstag habe sich der Short Squeeze von den jüngsten Notenbankentscheidungen aber unbeeindruckt fortgesetzt.C3.ai gelte nicht nur als eine der heißesten und aussichtsreichsten Aktien im KI-Universum. Das Papier sei mit einer Leerverkaufsquote von 35,7% aktuell auch eine der meist geshorteten Aktien an der Wall Street. Das sorge für einen seit Wochen anhaltenden Short Squeeze, der nach einer kurzen Pause am Mittwoch heute in die nächste Runde gehe. Das Handelsvolumen sei beachtlich gewesen. Die erneut explosive Kursbewegung dürfte v.a. auf das Konto auf dem falschen Fuß erwischter Shortseller gehen.Bereits investierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, ihren Stopp nachziehen und gegebenenfalls einen Trailing-Stopp verwenden. Wer nicht investiert sei, lasse besser die Finger von der C3.ai-Aktie: Short Squeezes seien in der Regel völlig unberechenbar - in beide Richtungen. Selbst erfahrene Trader würden hier nur mit engen Stopps arbeiten, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2023)Börsenplätze C3.ai-Aktie: