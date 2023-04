unter folgendem Link.



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) unter die Lupe.Die Aktie des KI-Spezialisten sei am Dienstag mächtig unter Druck gestanden. Mit einem Minus von zeitweise mehr als 25% habe das Papier den größten Tagesverlust in seiner Börsengeschichte verzeichnet. Grund für den massiven Kurseinbruch sei die Attacke eines Shortsellers.Wie MarketWatch berichte, habe der Leerverkäufer Kerrisdale Capital Management öffentlich bekannt gegeben, dass er auf fallende Aktienkurse bei C3.ai setze. In einem direkt an den Wirtschaftsprüfer von C3.ai, Deloitte, adressierten Brief werfe Kerrisdale dem Technologieunternehmen u.a. Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung vor.Kerrisdale behaupte zudem, dass C3.ai Bilanzierungsmethoden anwende, die dazu führen würden, dass sich die Gewinn- und Verlustrechnung aufgebläht habe, um die Schätzungen der Analysten für Umsatz und Gewinn zu erfüllen, während gleichzeitig "eine erhebliche Verschlechterung der zugrundeliegenden Geschäftstätigkeit verschleiert wird", habe Sahm Adrangi, Chief Investment Officer bei Kerrisdale Capital Management, geschrieben.Durch die Short-Attacke sei die Erholung der letzten Handelstage innerhalb kürzester Zeit komplett aufgezehrt worden. Der Die Turbulenzen könnten sich in den kommenden Tagen fortsetzen. Anleger sollten daher den Stoppkurs bei 15,50 Euro (umgerechnet 16,98 USD) beachten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU