Ungeachtet dessen sei weiter Vorsicht geboten. Die hohe Leerverkaufsquote mache das Kursgeschehen nur wenig berechenbar, fundamental sei das Papier hochspekulativ und auch die anhaltenden Insider-Verkäufe dürften nicht übersehen werden.



Die Papiere sind nur etwas für hartgesottene Trader mit knallhartem Risikomanagement, so Max Gross von "Der Aktionär" zu C3.ai Inc. (Analyse vom 02.08.2023)



Börsenplätze C3.ai-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

36,97 EUR -8,51% (02.08.2023, 16:17)



NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

40,68 USD -8,32% (02.08.2023, 16:04)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (02.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dank des Hypes um generative künstliche Intelligenz und einer hohen Leerverkaufsquote habe C3.ai seit Jahresanfang 300 Prozent zulegen können. Vom bisherigen Jahreshoch würden die Aktie nach einer Konsolidierung in den vergangenen Wochen nur noch wenige Prozent trennen - reiche der Punch der Bullen für einen Ausbruch und das Zünden der nächsten Rallystufe?An aufsehenerregenden Stories fehle es in diesem Börsenjahr, das bislang so ganz anders als von vielen Experten erwartet verlaufen sei, nicht. Eine besonders spektakuläre halte mit einer Vervierfachung ihres Kurses KI-Aktie C3.ai bereit.Wenngleich die Kursentwicklung aus Sicht long positionierter Anleger bislang stimme, sei sie alles andere als eine Einbahnstraße gewesen. Zur haarsträubenden Volatilität der Aktie habe einerseits die mit knapp 35 Prozent noch immer enorm hohe Short-Quote beigetragen, andererseits habe aber auch das Unternehmen nicht immer zu überzeugen gewusst - so etwa nach dem enttäuschend verlaufenen Investorentag vor einigen Wochen.Der habe zunächst zu einem scharfen Kurseinbruch geführt, welcher seither aber recht beständig habe korrigiert werden können. Am Montag habe sich C3.ai an die Fersen von Palantir ( ISIN US69608A1088 WKN A2QA4J ) geheftet: Nachdem das Research-Haus Wedbush, bekannt vor allem durch den exzentrischen Dauerbullen Dan Ives, die Coverage aufgenommen und die Aktie mit einer Kaufempfehlung versehen habe, habe es kaum ein Halten mehr gegeben. Das sei auch anderen KI-Aktien zugutegekommen.Den Schwung habe C3.ai mit in den Handelstag gestern nehmen und weitere 6 Prozent zulegen können. Vom bisherigen Jahreshoch bei knapp 49 Dollar würden die Aktie nur noch 10 Prozent trennen - eine Haaresbreite für die für ihre Schwankungsfreude berüchtigte Aktie.Die Trendstärkeindikatoren RSI und MACD würden einen klaren Aufwärtstrend zeigen, im MACD lasse das erst vor kurzem gelungene Crossing über die Signallinie sogar auf eine Trendbeschleunigung hoffen. Dazu passe, dass das Volumen in den vergangenen Tagen wieder spürbar zugenommen und sich dem Durchschnitt der vergangenen Wochen genähert habe.Im Chart selbst habe der seit Anfang Mai steile Aufwärtstrend immer wieder verteidigt werden können. Mit Blick auf die Bollinger Bänder notiere C3.ai aktuell zwar am oberen Ende der Range, gleichzeitig lasse die Kontraktion der Bollinger Bänder in den vergangenen Tagen einen kräftigen Kursimpuls in Kürze vermuten - das obere Bollinger Band könnte durch einen Kursanstieg also mühelos nach oben verschoben werden. Im Wochenchart liege es ohnehin höher und zwar auf dem Niveau des bisherigen Jahreshochs bei etwa 49 Dollar.Zu Bedenken gegeben werden müsse aber die bärische Divergenz im Relative-Stärke-Index. Das Jahreshoch im Kurschart sei nicht durch ein Hoch im RSI bestätigt worden, das sei nur im MACD gelungen. Daraus lasse sich bislang aber keine hohe Wahrscheinlichkeit auf eine bald zu erwartende Trendwende ableiten. Insgesamt favorisiere die technische Indikation die Bullen.Nach einer beharrlichen Erholung in den vergangenen Wochen würden die Bullen in der Aktie von C3.ai alle Trümpfe für einen weiteren Ausbruch und neue Jahreshochs in der Hand halten. Für einen Trendwechsel spreche bislang nur wenig.