NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

21,998 USD +4,06% (14.03.2021, 16:23)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie Deutschland:

724



NYSE Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (14.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) unter die Lupe.C3.ai profitiere vom "KI-Boom" an den Börsen. Innerhalb der kürzester Zeit habe sich die Aktie mehr als verdoppelt. Nach so einem starken Kursanstieg sei natürlich erstmal eine Korrektur überfällig gewesen. Das Papier eines der wichtigsten Entwickler für KI-Lösungen für Unternehmen sei zwar weiterhin interessant und gehöre auf die Watchlist. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau würde er aber von der C3.ai-Aktie Abstand nehmen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze C3.ai-Aktie:Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:20,25 EUR +2,76% (14.02.2021, 16:36)