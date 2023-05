Börsenplätze C3.ai-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

25,05 EUR +0,80% (18.05.2023, 10:21)



NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

26,95 USD +14,39% (17.05.2023, 22:00)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (18.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das auf KI-Anwendungen spezialisierte Softwareunternehmen C3.ai habe am Montag vorläufige Quartalszahlen präsentiert und damit den Startschuss für eine Monsterrally gegeben. Allein in den vergangenen drei Handelstagen sei die Aktie um knapp ein Drittel gestiegen. Wahrscheinlich gehe der Trend auch noch weiter.Am vergangenen Freitag habe C3.ai noch bei 19,42 Dollar notiert. Mittlerweile müssten Anleger knapp 26 Dollar bezahlen.Ausschlaggebender Punkt seien starke vorläufige Zahlen zum am 30. April abgelaufenen vierten Quartal gewesen. Der Umsatz habe mit 72,1 bis 72,4 Millionen Dollar rund eine Million Dollar über den Konsensschätzungen gelegen, der bereinigte operative Verlust sei niedriger ausgefallen als befürchtet.Durch den starken Anstieg habe C3.ai die 100-Tage-Linie durchbrochen und damit ein weiteres Kaufsignal generiert. Als nächste Haltestelle warte der Bereich um 30 Dollar. Sollte der Markt weiter verrückt spielen, sind sogar die alten Hochkurse bei knapp 35 Dollar möglich, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur C3.ai-Aktie. (Analyse vom 17.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link