NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

40,01 USD -8,96% (31.05.2023, 22:00)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie: A2QJVE

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie: 724

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie: AI

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (01.06.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von JMP Securities:Die Analysten von JMP Securities stufen die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) weiterhin mit "outperform" ein.C3.ai habe die Ergebnisse für das vierte Quartal im Einklang mit der Vorankündigung vom 14. Mai bekannt gegeben, was den Übergang zu einem Verbrauchsmodell widerspiegele, so die Analysten in einer Research Note. Das Unternehmen sei weiterhin von dieser Geschichte überzeugt, unter anderem aufgrund von Gesprächen mit C3-Partnern und anderen Quellen aus der Branche, die die Ansicht unterstützen würden, dass KI die Verkaufszyklen von C3 vorantreibe und dass das Interesse "aktiver ist, als wir es je gesehen haben".Die Analysten von JMP Securities stufen die Aktie von C3.ai nach wie vor mit "outperform" ein und heben das Kursziel von 28 auf 38 USD an. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze C3.ai-Aktie:Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:29,12 EUR -22,22% (01.06.2023, 13:00)