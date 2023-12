Die jüngsten Quartalszahlen und die Aussicht auf noch mehr Verlust im laufenden Jahr seien nicht gerade förderlich für Stimmung unter den Anlegern. Entsprechend negativ sei auch die Kursreaktion der Aktie, die am Donnerstag mit einem Minus von fast zehn Prozent in den US-Handel gestartet sei.



C3.ai steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste von DER AKTIONÄR und eignet sich allenfalls für sehr risikofreudige Anleger, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 07.12.2023)



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (07.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) unter die Lupe.Künstliche Intelligenz sei ein Megamarkt und der KI-Software-Spezialist C3.ai gelte als einer der großen Profiteure dieser Entwicklung. Um das Potenzial auszuschöpfen, müsse der Konzern aber erst einmal Geld in die Hand nehmen - und zwar mehr, als bisher erwartet. Das sei aber nicht der einzige Dämpfer im jüngsten Quartalsbericht.Das kalifornische Unternehmen habe im März erste Produkte mit generativer KI präsentiert, etwa Software, die Text und Bilder auf Grundlage der Eingabe der Benutzer erstelle. Um die gegenwärtige Begeisterung für generative KI-Produkte voll ausschöpfen zu können, müsse C3.ai zunächst allerdings mehr Geld in die Hand nehmen als bisher geplant.Die Investitionen in generative KI bedeuteten "kurzfristigen Druck auf den freien Cashflow und die Rentabilität", habe CEO Tom Siebel während einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Vorlage der Q2-Zahlen am gestrigen Mittwochabend nach US-Börsenschluss gesagt. Das spiegele sich nun auch im Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2024 (bis Ende April) wider.Der operative Verlust solle demnach nun bei 115 bis 135 Mio. Dollar liegen, statt der bisher vom Unternehmen angestrebten 70 bis 100 Mio. Dollar. Analysten hätten im Vorfeld der Q2-Zahlen indes sogar nur einen Verlust von durchschnittlich 87,6 Mio. Dollar erwartet.Das Ziel, bis zum vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs auf bereinigter Basis profitabel zu werden, habe das Management verworfen. Mit einem positiven Cashflow rechne CEO Siebel weiterhin im Laufe des im April 2025 endenden Geschäftsjahrs.Die Zahlen für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal (bis Ende Oktober) seien unterdessen durchwachsen ausgefallen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um 17 Prozent auf 73,2 Mio. Dollar gestiegen, sei damit aber hinter den Erwartungen der Analysten von durchschnittlich 74,3 Mio. Dollar zurückgeblieben.Der bereinigte Verlust je Aktie sei mit 13 Cent zwar etwas größer ausgefallen als im zweiten Quartal des Vorjahres, als ein Minus von elf Cent pro Aktie unter dem Strich gestanden habe. Die Wall Street habe aber mit einem noch größeren Verlust von 18 Cent pro Aktie gerechnet.Mit einem Kursplus von rund 160 Prozent seit Jahresanfang habe die C3.ai-Aktie bereits kräftig vom KI-Boom profitiert. Gleichzeitig gebe es allerdings auch Zweifel, ob das Unternehmen die hohen Erwartungen künftig erfüllen könne. Nach "Bloomberg"-Informationen belege C3.ai Platz 2 der am stärksten leerverkauften US-Tech-Aktien. Fast 36 Prozent aller öffentlich gehandelten Anteile des Unternehmens seien demnach am Tag der Zahlenvorlage leerverkauft gewesen.