NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

40,01 USD -8,96% (31.05.2023, 22:00)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (01.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von Analyst Sanjit Singh von Morgan Stanley:Sanjit Singh, Analyst von Morgan Stanley, erhöht das Kursziel für die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) von 12 auf 20 USD.Der Übergang zum Konsum und das wachsende Interesse an generativer KI würden dazu beitragen, die Vertriebszyklen zu verkürzen und die Opportunity-Pipeline zu erweitern. Die Aktien seien jedoch teuer, es sei denn, eine wesentliche Beschleunigung sei in Sicht, so das Unternehmen, das hinzufüge: "Das sehen wir noch nicht."Sanjit Singh, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von C3.ai weiterhin mit "underweight" ein. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze C3.ai-Aktie:Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:30,59 EUR -18,30% (01.06.2023, 15:20)