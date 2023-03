NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (06.03.2023/ac/a/n)



C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Die C3.ai-Aktie sei zuletzt zwar stark angestiegen, aber mit dem Unternehmen gebe es ein Problem: Man wachse nicht. Es sei stagnierend bis leicht rückläufig. Positiv anzumerken sei, dass man jetzt mehr Verträge an kleinere Unternehmen abgegeben habe, also dass damit eine breitere Basis gestellt werde. Man sollte C3.ai in den kommenden Quartalen etwas genauer auf den Prüfstand stellen, um zu sehen, ob es mit Künstlicher Intelligenz für das Unternehmen funktionieren kann. Bei C3.ai ist also eine Portion Skepsis geboten. (Analyse vom 06.03.2023)