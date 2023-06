Börsenplätze C3.ai-Aktie:



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (14.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dank des Hypes um Künstliche Intelligenz gehöre C3.ai mit zu den bislang heißesten Stories dieses Börsenjahres. Mit einem Plus von 279 Prozent seit Jahresbeginn gehöre das von IT-Legende Thomas Siebel gegründete Unternehmen außerdem mit zu den Top-Performern. Großen Anteil habe neben der Begeisterung über die langfristigen Geschäftsaussichten aber auch die schwindelerregend hohe Leerverkaufsquote: Es laufe ein Short Squeeze.Laut der vor zwei Wochen veröffentlichten FINRA-Statistik seien mit 35,7 Prozent mehr als ein Drittel aller Aktien des verheißungsvollen KI-Softwareunternehmens leerverkauft. Finanzstarke Marktteilnehmer würden also massiv gegen die Aktie wetten und hoffen, ihre Positionen nach einem Kurssturz günstiger wieder zurückkaufen zu können.Bislang aber mache die Aktie den Leerverkäufern das Leben schwer. Alleine in den vergangenen vier Wochen habe sich der Wert von C3.ai verdoppelt. Auch die ernüchternd ausgefallene Kursreaktion nach den vor zwei Wochen veröffentlichten Quartalszahlen habe daran nichts ändern können. Das bringe die Shortseller, deren Buchverluste durch den rasanten Kursanstieg immer weiter zunehmen würden, in Bedrängnis: Nicht wenige dürfte der Kursanstieg gezwungen haben, ihre Positionen zurückzukaufen - die Aktie habe dadurch nur noch mehr Käufer gefunden.Angesichts einer außergewöhnlichen hohen Shortquote von über einem Drittel laufe in der KI-Aktie C3.ai ein Short Squeeze. Wenngleich das Geschäftsmodell langfristig aussichtsreich sei, dürfte das für die kurz- und mittelfristige Kursentwicklung kaum eine Rolle spielen - die werde aktuell von ganz anderen Kräften bestimmt.Wer bereits investiert ist, lässt seine Gewinne laufen und zieht seinen Stopp nach, so Max Gross von "Der Aktionär". Ansonsten sei die Aktie aktuell nur etwas für Zocker und gewiefte Trader. (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link