Wer investiert ist, zieht laufend seine Stopps nach, alle anderen Anleger sollten vorsichtig bleiben - Short Squeezes sind in beide Richtungen völlig unberechenbar, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (19.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) unter die Lupe.Mit einem Plus von über 300 Prozent seit Jahresbeginn sei die KI-Aktie C3.ai aktuell eines der heißesten Papiere an der Wall Street. Neben dem Hype um Künstliche Intelligenz werde der Kurs vor allem durch eine enorm hohe Leerverkaufsquote getrieben, in der Aktie laufe bereits seit Wochen ein Short Squeeze. Vor dem Wochenende aber sei es zu ersten Gewinnmitnahmen gekommen - würden diese nun ein Ende des Kursfeuerwerks einläuten?AMD, Broadcom, Microsoft, NVIDIA - die Liste in diesem Jahr dank Künstlicher Intelligenz hoch geflogener Papiere sei lang. Was die Performance angehe, würden alle ausgestochen von C3.ai, hier stecke Künstliche Intelligenz schon im Namen, mit einer Vervierfachung seit dem Jahresanfang.Ein solcher Kursanstieg könne durch die fundamentale Bewertung der Aktie kaum gerechtfertigt werden: Im letzten Quartalsbericht habe das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum präsentiert. Auch die Prognose für das kommende Quartal habe Investoren nicht begeistern können, zumal das Unternehmen von Profitabilität noch weit entfernt sei. Nicht überraschend habe das Papier daher in den vergangenen Wochen und Monaten jede Menge Shortseller angezogen: Die Leerverkaufsquote habe zum letzten Meldeschluss am 31. Mai bei über 35 Prozent gelegen.Bislang seien die Leerverkäufer aber völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden, alleine in den vergangenen vier Wochen sei die Aktie um 88 Prozent geklettert. Aus etlichen Leerverkäufern dürften dabei unfreiwillig neue Käufer geworden sein, wie der Blick auf die anhaltend hohen Handelsumsätze zeige.In der technischen Indikation deute bislang nur wenig auf eine unmittelbar bevorstehende Trendwende hin. Insbesondere der MACD zeige eine enorm hohe Trendstärke an, ein Unterschreiten der (orangefarbenen) Signallinie sei unterdessen nicht in Sicht. Ähnlich verhalte sich auch der RSI, der mit knapp 68 Zählern ebenfalls einen starken Trend anzeige, ohne dass dieser auf Tagesbasis bereits überkauft wäre, ähnliches gelte für den auf Wochenbasis ermittelten RSI-Wert von 72.Etwas Vorsicht sei allerdings geboten, da das am Freitag zwischenzeitlich markierte 52-Wochen-Hoch zumindest vom RSI nicht bestätigt worden sei. Hier liege eine erste bärische Divergenz vor, die durch ein Anhalten des Kursanstieges aber rasch neutralisiert werden könnte.Trotz erster Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende deute bei KI-Überflieger C3.ai nur wenig auf ein Ende des Short Squeezes bzw. eine Trendwende hin: Das Chartbild sei bullisch und zeige kaum Schwächen.Die fehlende Profitabilität und der hohe Cash-Burn würden für das Kursgeschehen aktuell keine Rolle spielen.