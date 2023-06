Börsenplätze C3.ai-Aktie:



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (23.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) unter die Lupe.KI-Hoffnungsträger und Short-Squeeze-Titel C3.ai habe gestern zu einer Investorenkonferenz eingeladen. Neue Produkte oder signifikante Vertragsabschlüsse habe das Unternehmen jedoch nicht vorgestellt. Analysten würden sich nach dem Event unbeeindruckt zeigen. Drohe der Aktie jetzt der Absturz?Angesichts des gewaltigen Vertrauensvorschusses, die Aktie habe sich seit Jahresanfang verdreifacht, hätten CEO Thomas Siebel und C3.ai auf ihrem Investorentag gestern relativ wenig Neues zu bieten. Nachdem die Ausführungen zur Zukunft Künstlicher Intelligenz und des Plattform-Modells von C3.ai v.a. allgemeiner Natur gewesen seien, sei das Unternehmen konkrete Datenpunkte insbesondere zur Monetarisierung schuldig geblieben.Ausgehend vom bei knapp 49 USD markierten Verlaufshoch habe die C3.ai-Aktie innerhalb von nur fünf Tagen bereits 30% an Wert verloren. Damit erübrige sich die Frage nach einem baldigen Crash - die Aktie sei bereits mittendrin! Gehe es nach dem Analystenkonsens, bei insgesamt zwölf abgegebenen Einschätzungen komme C3.ai nur zweimal auf "kaufen", dafür aber sechsmal auf "halten" und viermal auf "verkaufen", sei das erst die Hälfte der Miete gewesen: Das durchschnittliche Kursziel liege bei überschaubaren 25,70 USD - das entspreche einem weiteren Abwärtspotenzial von 25%.Solange C3.ai auf dem Kurszettel von Leerverkäufern ganz weit oben stehe, dürften irre Kursbewegungen selbst in kürzester Zeit an der Tagesordnung bleiben - im Zweifel völlig unabhängig vom Newsflow und vornehmlich in Abhängigkeit von den Entwicklungen am Gesamtmarkt. Sobald der US-Markt also wieder geringfügig nach oben zeige, könnte C3.ai erneut durch die Decke gehen. Mit einer Normalisierung des Kursgeschehens sei hier mittelfristig nicht zu rechnen, Investorentag und Analysten-Ratings hin oder her!Angesichts der großen Schwierigkeit, für das Geschäft von C3.ai einen fairen Wert zu ermitteln, das zeige auch die enorme Spanne der Kursziele, eigne sich das Papier weiter eher für Trader als für Investoren. Wer bereits investiert sei, arbeite mit Stopps, etwa bei 30 USD, und ziehe diese regelmäßig nach. Das gelte umso mehr für Anleger, die vergleichsweise spät auf den Hype-Zug aufgesprungen seien, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link