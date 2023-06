NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

40,01 USD -8,96% (31.05.2023)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (01.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Great Falls (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Gil Luria, Analyst von D.A. Davidson & Co., stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) von "buy" auf "neutral" herab.Das Unternehmen habe eine leichte Übertreffung seiner vorab angekündigten Q4-Umsätze gemeldet und die Konsensschätzungen für das Jahr bestätigt. Luria glaube, dass C3.ai auf dem Weg zu einer Beschleunigung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 sei, basierend auf der Dynamik, die von der Nachfrage nach generativer künstlicher Intelligenz angetrieben werde, aber sage, dass dies nun besser im Aktienkurs reflektiert sei.Gil Luria, Analyst von D.A. Davidson & Co., stuft die C3.ai-Aktie von "buy" auf "neutral" herunter. Das Kursziel werde bei 30 USD belassen. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze C3.ai-Aktie:Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:29,91 EUR -20,11% (01.06.2023, 15:16)