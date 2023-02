Börsenplätze C3.ai-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

23,13 EUR -3,00% (16.02.2021, 15:14)



NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

25,50 USD +9,40% (15.03.2021, 22:00)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie Deutschland:

724



NYSE Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (16.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) unter die Lupe.Die aktuelle Handelswoche verlaufe im Sinne der Anleger und das obwohl die US-Inflationszahlen zwar weiter in die richtige Richtung tendieren würden, aber schwächer als erwartet ausgefallen seien. Die C3.ai-Aktie bleibe unbeeindruckt und die Bullen würden seit zwei Tagen wieder Gas geben. Auf diese Marken komme es jetzt an.Der Marktführer im Bereich Enterprise-KI-Software sei seit Jahresbeginn auch einer breiten Investorenschicht bekannt. Zu verdanken habe C3.ai das der KI-Software ChatGPT, nachdem diese sich wie ein Lauffeuer verbreitet habe. Anleger seien wie im Rausch und hätten die Aktie seit Jahresbeginn durch massive Kaufvolumina um mehr als 100% in die Höhe schießen lassen. Zeitweise habe der Titel sogar die 30-USD-Marke geknackt.In den vergangenen Tagen sei die Volatilität weiterhin hoch gewesen und nach dem starken Anstieg hätten erste Gewinnmitnahmen eingesetzt. Gestützt werde die Rally durch eine technische Unterstützung an der psychologisch wichtigen 20-USD-Marke. Bei der 16-USD-Marke stehe zudem die 200-Tage-Linie als Unterstützung bereit. Wichtig sei jetzt, dass die Bullen den Preis über 20 USD halten könnten. Gelinge dies, stünden mittelfristig die Chancen für höhere Notierungen gut.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: C3.ai Inc.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link