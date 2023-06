Wer die Finger nicht von der Aktie lassen kann, sollte zumindest einen Stopp im Bereich des bei 32 Dollar markierten Verlaufstiefs setzen, so Max Gross von "Der Aktionär" zur C3.ai-Aktie. (Analyse vom 29.06.2023)



Börsenplätze C3.ai-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

33,61 EUR +3,45% (29.06.2023, 11:53)



NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

35,46 USD +6,26% (28.06.2023, 22:00)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (29.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem enttäuschend verlaufenen Investorentag und Gesamtmarktverlusten insbesondere um das Wochenende habe die KI- und Short-Squeeze-Aktie C3.ai mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren. In den vergangenen zwei Tagen sei allerdings eine Stabilisierung gelungen. Bilde diese nun die Basis für den nächsten Aufwärtsimpuls?Über fehlende Aufmerksamkeit könne man sich bei C3.ai aktuell nicht beklagen: Die Aktie sei mittendrin im Hype um Künstliche Intelligenz und gehöre selbst nach den jüngst dramatischen Kursverlusten von 48 auf 32 Dollar mit den zu den besten Werten der Branche: Seit Jahresanfang stehe noch immer ein Plus von 220 Prozent zu Buche.Aufmerksamkeit allerdings sei ein zweischneidiges Schwert, wie der Investorentag in der vergangenen Woche gezeigt habe, denn der habe nicht so recht zu überzeugen gewusst. Analysten hätten vor allem konkretere Hinweise darauf vermisst, wann und wie das Unternehmen profitabel zu wirtschaften gedenke. Aktuell verbrenne C3.ai jede Menge Geld. Dementsprechend hätten zurückhaltende Einstufungen daher nicht lange auf sich warten lassen. Das habe Spuren in der Aktie hinterlassen.In den vergangenen zwei Tagen sei den Bullen ein erster Gegenschlag gelungen. Mitentscheidend dürfte gewesen sein, dass der Technologieindex NASDAQ 100 seine Verlustserie habe beenden können. Ausgehend vom jüngsten Korrekturtief bei 31,57 Dollar, habe C3.ai bereits 12 Prozent wiedergutmachen können.Nicht ignoriert werden sollte jedoch, dass der RSI das jüngste Hoch bei 48 Dollar nicht mit einem eigenen Hoch bestätigt habe, hier liege also eine erste bärische Divergenz vor. Zudem müsse das Crossing des MACD beachtet werden, der unter die Signallinie gefallen sei. Das müsse zwar noch keine Trendwende in der Aktie bedeuten, zeige aber eine deutliche Verlangsamung der Aufwärtsdynamik an.Unter dem Strich stünden die Chancen für weitere Kursgewinne nicht schlecht, die Herausforderungen für diese seien nach den herben Kursabschlägen aber gewachsen. Schützenhilfe dürfte weiter die außergewöhnlich hohe Short-Quote leisten - die aber mit dafür sorge, dass das Kursgeschehen nur wenig berechenbar bleiben dürfte.Künstliche Intelligenz hin oder her, C3.ai sei selbst nach Verlusten von einem Drittel nur etwas für hartgesottene Trader. Die Unwägbarkeiten durch die hohe Short-Quote sowie das uneinheitliche Chartbild im Tageschart würden ein strenges Risikomanagement erfordern.