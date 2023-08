Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze C3.ai-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

30,32 EUR +1,17% (10.08.2023, 18:27)



NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

33,43 USD +1,70% (10.08.2023, 18:25)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

724



NYSE-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (10.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch vor wenigen Tagen schienen neue 52-Wochen-Hochs für KI- und Short-Squeeze-Aktie C3.ai in Reichweite, so Max Gross von "Der Aktionär". Daraus aber werde erstmal nichts, denn nach einer scharfen Konsolidierung in den vergangenen Tagen dürfte die Aktie weiter den Rückwärtsgang einlegen.In hochvolatilen Aktien lägen Freud und Leid dicht beieinander - so dicht, dass zwischen neuen Hochs und einem Kaufsignal und einem Trendbruch mit ersten nachhaltigen Verkaufssignalen nur wenige Tage liegen könnten. So geschehen bei KI-Aktie C3.ai.Neuigkeiten zum Unternehmen habe es keine gegeben, auch Analysten hätten sich nicht zu Wort gemeldet. Die Verluste in Höhe von über 20 Prozent in den letzten sieben Handelstagen würden daher vor allem auf das Konto des Handels in der Aktie selbst sowie der Korrektur bei Tech-Werten insgesamt gehen. Aufgrund des hohen Beta-Wertes der Aktie würden Gesamtmarktverluste von den Papieren üblicherweise gehebelt - genau das habe sich zuletzt gezeigt.In der technischen Indikation habe das Spuren hinterlassen. Die Sichtbarste sei der Bruch der seit Mai anhaltenden Aufwärtstrendlinie. Hier habe sich der Trend gegenüber der bereits zum Jahreswechsel eingeleiteten Erholung spürbar beschleunigt. Der Beschleunigung gefolgt sei der Trendstärkeindikator RSI, was sich lange für die Nachhaltigkeit des Aufwärtstrends verbürgt habe. Damit sei jetzt aber erst einmal Schluss: Beide Trends seien gebrochen.Mit Blick auf den Kurs selbst gebe es Hoffnung für die Bullen: Zwischen 34 und 32 Dollar treffe die Aktie auf einen Unterstützungsbereich, außerdem sei das untere Bollinger Band inzwischen erreicht. Eine erste Gegenreaktion auf die Verluste der vergangenen Tage sei demnach nicht unwahrscheinlich - das würden die Gewinne von aktuell etwa 4 Prozent zeigen.Nach einer empfindlichen Verlustserie und Abgaben von 20 Prozent habe KI-Aktie C3.ai mit neuen Jahreshochs nichts mehr zu tun, in der Aktie vertretene Shortseller könnten vorerst durchatmen.Das gilt auch, da sich das kurzfristige Chartbild ganz erheblich eingetrübt hat und einen Trendwechsel anzeigt, sollte der Abverkauf nicht im aktuellen Unterstützungsbereich aufgehalten werden können, so Max Gross von "Der Aktionär" zur C3.ai-Aktie. (Analyse vom 10.08.2023)