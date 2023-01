Frankfurt-Aktienkurs BuzzFeed-Aktie:

3,48 EUR +74,00% (27.01.2023, 21:57)



NASDAQ-Aktienkurs BuzzFeed-Aktie:

3,87 NOK +85,17% (27.01.2023, 22:00)



ISIN BuzzFeed-Aktie:

US12430A1025



WKN BuzzFeed-Aktie:

A3C80C



Ticker-Symbol BuzzFeed-Aktie:

2HX



NASDAQ BuzzFeed-Aktie:

BZFD



Kurzprofil BuzzFeed Inc.:



BuzzFeed Inc. (ISIN: US12430A1025, WKN: A3C80C, Ticker-Symbol: 89E0, NASDAQ-Symbol: BZFD) ist ein unabhängiges digitales Medienunternehmen mit sozialer, inhaltsgesteuerter Publishing-Technologie. Das Unternehmen mit Sitz in New York bietet seinem globalen Publikum aktuelle Nachrichten, originelle Berichte, Unterhaltung und Videos über seine eigenen und betriebenen Websites sowie das Social Web. (29.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BuzzFeed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BuzzFeed Inc. (ISIN: US12430A1025, WKN: A3C80C, Ticker-Symbol: 89E0, NASDAQ-Symbol: BZFD) unter die Lupe.Das Medienportal BuzzFeed habe bereits am Donnerstag für Aufsehen gesorgt, als sich die Aktie nach Bekanntwerden eines wichtigen Deals mit der Facebook-Mutter Meta Platforms mehr als verdoppelt habe. Nun wolle der Konzern seine Inhalte auch noch mit der Hilfe des ChatGPT-Entwicklers Open AI verbessern. Das sorge erneut für einen Kurssprung von 70%.Wie das Wall Street Journal berichte, habe BuzzFeed-CEO Jonah Peretti am Donnerstag ein Memo an seine Mitarbeiter verschickt, in dem er erklärt habe, dass Künstliche Intelligenz (KI) künftig eine wichtigere Rolle in den redaktionellen und geschäftlichen Abläufen des Konzerns spielen solle. So könnten etwa KI-gestütze Quizfragen individuelle Ergebnisse liefern. Die Inhalte könnten damit besser personalisiert werden.BuzzFeed wolle die Bedenken rund um KI wie die Überprüfung der Inhalte auf Fakten oder auch das Urheberrecht von visuellen Inhalten ernst nehmen. Dennoch rechne Peretti damit, dass die Arbeit so effizienter und kreativer werden könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BuzzFeed-Aktie: