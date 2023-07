Tradegate-Kurs Burberry-Aktie:

Kurzprofil Burberry Group plc:



Burberry Group plc (ISIN: GB0031743007, WKN: 691197, Ticker-Symbol: BB2, LSE-Symbol: BRBY) ist ein international tätiges Bekleidungsunternehmen im oberen Preissegment mit Hauptsitz in London. Die Gesellschaft wurde 1856 von Thomas Burberry gegründet und ist heute ein global tätiges Unternehmen. Der britische Konzern produziert und verkauft Accessoires, Lederwaren, Damen-, Herren- und Kinderbekleidung unter den Marken BURBERRY, Equestrian Knight Device und Burberry Check. (14.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Burberry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Burberry-Aktie (ISIN: GB0031743007, WKN: 691197, Ticker-Symbol: BB2, LSE-Symbol: BRBY) unter die Lupe.Burberry könne mit seinen Kennziffern zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 nicht überzeugen. Die Umsätze des britischen Luxusgüterunternehmens lägen unter den Markterwartungen. Zwar habe sich das China-Geschäft erholt, doch dafür habe ein anderer wichtiger Markt geschwächelt.Vor allem das US-Geschäft habe mit einem Minus von 8% im Vergleich zum Vorjahr enttäuscht. Das habe selbst die Regionen Festlandchina mit plus 46% bzw. der südasiatisch-pazifische Raum mit einem Zuwachs von 39% nicht kompensieren können. "Die USA sind im Moment generell langsam, es gibt einigen makroökonomischen Gegenwind zu bewältigen", habe Interim Chief Financial Officer Ian Brimicombe gesagt, wie Bloomberg berichtet habe.Immerhin habe Burberry die Prognose eines niedrigen zweistelligen Umsatzwachstum in diesem Jahr bekräftigt. Genauso würden die Briten auch an ihrem mittelfristigen Umsatz-Ziel von 4 Mrd. GBP festhalten.