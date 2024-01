LSE-Kurs Burberry-Aktie:

1.225,00 GBp -0,81% (18.01.2024, 11:48)



ISIN Burberry-Aktie:

GB0031743007



WKN Burberry-Aktie:

691197



Ticker-Symbol Burberry-Aktie:

BB2



LSE-Symbol Burberry-Aktie:

BRBY



Kurzprofil Burberry Group plc:



Burberry Group plc (ISIN: GB0031743007, WKN: 691197, Ticker-Symbol: BB2, London Stock Exchange-Symbol: BRBY) ist ein international tätiges Bekleidungsunternehmen im oberen Preissegment mit Hauptsitz in London. Die Gesellschaft wurde 1856 von Thomas Burberry gegründet und ist heute ein global tätiges Unternehmen. Der britische Konzern produziert und verkauft Accessoires, Lederwaren, Damen-, Herren- und Kinderbekleidung unter den Marken BURBERRY, Equestrian Knight Device und Burberry Check. (18.01.2024/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Burberry-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Schock für Burberry-Aktionäre: Der britische Luxusmodekonzern hat zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten eine Gewinnwarnung ausgegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie von Burberry Group plc (ISIN: GB0031743007, WKN: 691197, Ticker-Symbol: BB2, London Stock Exchange-Symbol: BRBY).Nach einem schleppend verlaufenen Weihnachtsgeschäft peile das Unternehmen für das Gesamtjahr nun ein bereinigtes Betriebsergebnis in einer Größenordnung von 410 bis 460 Mio. Pfund an. Im November habe der Traditionskonzern noch das untere Ende der ursprünglichen Spanne von 552 bis 668 Mio. Pfund in Aussicht gestellt. Keine guten Nachrichten auch zum Umsatz: Dieser sei im dritten Quartal auf vergleichbarer Fläche um 4 Prozent gesunken. Die Reaktion sei entsprechend ausgefallen: Die Aktie habe auf Monatssicht fast 19 Prozent verloren und befinde sich nun nur noch knapp über der wichtigen Unterstützungszone bei 1.200 Britischen Pence. Fällt auch diese Marke, dürfte es schnell in Richtung des Mehrjahrestiefs bei 1.017 Pence gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 2/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Kurs Burberry-Aktie:14,36 EUR -2,05% (18.01.2024, 11:56)