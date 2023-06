Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Bunge:



Bunge (ISIN: BMG169621056, WKN: 762269, Ticker-Symbol: BU3,NYSE- Symbol: BG) ist einer der größten amerikanischen Agrar- und Lebensmittelkonzerne. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten:



- Ölsaatenproduktion (70,9%): pflanzliche Öle, Eiweißkuchen für Tierfutter, etc;

- Ölraffination und Verpackung (25,1%): pflanzliche Fette, Speiseöle, erneuerbarer Diesel, usw.; und

- Mehlproduktion (3,6%): Weizenmehl, Proteinmehl, Backmischungen und Produkte auf Maisbasis;

- Sonstige (0,4%): einschließlich Zucker- und Ethanolproduktion.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bunge: Kauf von Viterra - AktienanalyseDie Experten von XTB stellen die Aktie Bunge Ltd. (ISIN: BMG169621056, WKN: 762269, Ticker-Symbol: BU3,NYSE- Symbol: BG) in einer aktuellen Aktienanalyse als "Aktie der Woche" vor.Die jüngste Rally an den Börsen sei durch den Hype um künstliche Intelligenz und das Eindecken von Leerverkäufen bei Meme-Aktien angetrieben worden. Angesichts des ganzen Rummels um diese Aktien sei es für Trader leicht, andere bemerkenswerte Nachrichten wie zum Beispiel eine der größten Fusionen in der Agrarindustrie zu übersehen! Das US-amerikanische Agrarunternehmen Bunge habe am Dienstag bekannt gegeben, dass es Viterra, ein Getreidehandelsunternehmen, von Glencore, einem schweizerischen Rohstoffhandels- und Bergbauunternehmen, kaufen werde.Bunge habe am Dienstag, den 13. Juni, bekannt gegeben, dass es sich auf den Kauf von Viterra, einem Getreidehandelsunternehmen, von Glencore, einem schweizerischen Rohstoffhandels- und Bergbauunternehmen, geeinigt habe. Bunge werde etwa 65,6 Millionen eigene Aktien im Wert von 6,2 Milliarden US-Dollar sowie zusätzlich 2 Milliarden US-Dollar in bar an die Aktionäre von Viterra zahlen. Bunge plane außerdem den Rückkauf eigener Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar, um die Gewinnsteigerung pro Aktie zu erhöhen. Als Ergebnis würden die Aktionäre von Viterra nach Abschluss der Transaktion etwa 30% des kombinierten Unternehmens besitzen und nach Abschluss des Aktienrückkaufs von Bunge etwa 33% des kombinierten Unternehmens besitzen.Der Abschluss des Deals werde für Mitte 2024 erwartet und solle innerhalb von drei Jahren zu jährlichen Synergieeffekten von 250 Millionen US-Dollar vor Steuern führen. Ob der Deal tatsächlich zustande komme, hänge jedoch von behördlichen Genehmigungen ab. Es werde erwartet, dass die Wettbewerbsbehörden in Argentinien, dem weltweit größten Exporteur von Sojaschrot und Sojaöl, erhebliche kartellrechtliche Bedenken äußern würden, da Bunge-Viterra einen dominierenden Marktanteil bei der Sojaverarbeitung im Land haben werde.Die Fusion zwischen Bunge und Viterra komme nicht ganz überraschend. Glencore habe zuvor Bunge wegen einer möglichen freundlichen Übernahme von Viterra kontaktiert, da das Getreidegeschäft von Viterra nicht gut zu Glencores Metallgeschäft passe. Obwohl Bunge Glencores Angebote in den vergangenen Jahren abgelehnt habe, habe Bloomberg erst letzten Monat berichtet, dass die beiden erneut über eine mögliche Fusion diskutieren würden.Es sollte beachtet werden, dass die Fusion von Bunge und Viterra die Kombination des größten Ölsaatverarbeiters der Welt (Bunge) mit einem der führenden Getreidehändler (Viterra) sei und daher das Geschäft diversifizieren und widerstandsfähiger machen sollte. Die Vermögenswerte beider Unternehmen würden sich ergänzen, und der CEO von Bunge habe gesagt, dass die Fusion dem Unternehmen in Abschwungphasen mehr Möglichkeiten bieten werde.Während Archer-Daniels-Midland und Bunge in den letzten Jahren ein ähnliches Umsatzwachstum verzeichnet hätten, sei Bunges Nettomarge deutlich volatiler und in der Regel niedriger als die von ADM gewesen.Da Bunge ein Agrarunternehmen sei, das stark im Getreidehandel engagiert sei, könnte man denken, dass seine Aktien eine indirekte Beteiligung am Getreidemarkt böten. Die Aktie korreliere stark mit dem Getreidemarkt und könne zur Beteiligung am Getreidemarkt genutzt werden. In den letzten Jahren sei die Korrelation zwischen den täglichen Renditen von Bunge und Getreide sowohl über das letzte Jahr als auch über den Zeitraum von fünf Jahren sehr schwach gewesen. Das Gleiche gelte für Bunges größten börsennotierten Konkurrenten - Archer-Daniels-Midland. Tatsächlich hätten diese beiden Aktien nur eine mäßige Korrelation (0,4-0,6) mit dem breiten Aktienmarkt (in diesem Fall dem S&P 500) gezeigt.Die Aktien von Bunge seien um über 3% am Dienstag gestiegen, nachdem die Übernahme angekündigt worden sei. Obwohl der Aufwärtstrend gestern fortgesetzt worden sei, hätten die Bullen den Kurs nicht über den Widerstandsbereich von 97,00 Dollar hinausdrücken können. Der lange obere Docht der gestrigen Tageskerze deute darauf hin, dass es im Bereich eine starke Bärengruppe gebe und ein Katalysator für einen Ausbruch über die Zone erforderlich sein könnte. Die regulatorische Genehmigung für die Fusion könnte ein solcher Katalysator sein. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass die Regulierungsbehörden Zeit benötigen würden, um die Auswirkungen auf die Fusion zu bewerten. Wenn sich kein solcher Katalysator ergebe, könnte die Aktie im Handelsbereich von 89,50 bis 97,00 Dollar verbleiben. (Analyse vom 15.06.2023)