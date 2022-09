Kritik: Mit nur neun Monaten werde die Realisierungsfrist für die Solar-Ausschreibung zu kurz angesetzt. Die einmalige Anhebung der Leistungsbegrenzung von 20 Megawatt (MW) auf 100 MW drohe ebenfalls ins Leere zu laufen, wenn nicht gleichzeitig eine überaus restriktive Standortbeschränkung für förderfähige Solarparks gestrichen werde. Denn: In den meisten Bundesländern dürften EEG-geförderte Solarparks selbst auf ertragsarmen Böden bislang nicht oder nur sehr eingeschränkt errichtet werden.



Auch der deutsch-Schweizer Modulhersteller Meyer Burger wünsche sich noch mehr Tempo, wie ein neuer Tweet des CEO zeige. Europa hinke trotz Krise noch hinterher.



Carsten Körnig vom BSW: "Ein aus der Zeit gefallenes ‚Standortkorsett´ drosselt den Solarenergie-Ausbau, während in Deutschland die Lichter auszugehen drohen. Bei künftigen Solarpark-Auktionen muss der bestehende Bundesländervorbehalt für die Sonnenstromernte in benachteiligten Gebieten fallen!"



Der BSW stimme mit dem Deutschen Bauernverband darin überein, dass landwirtschaftlichen Betrieben eine Schlüsselrolle zukomme. Beide Verbände hätten Energiewende-Beschleuniger vorgeschlagen: Eine Privilegierung für ebenerdig errichtete Solaranlagen neben landwirtschaftlichen Betrieben sowie das Schließen einer Förderlücke für Gebäude. Nach BSW-Berechnungen könnten allein damit Landwirte bis 2025 bis zu 10 Terawattstunden an zusätzlichem Solarstrom jährlich ernten. Dies entspräche einer Steigerung der insgesamt jährlich erzeugten Solarstrommenge i.H.v. rund 20%. (13.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die guten News für die grüne Branche reißen nicht ab, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Viele Ankündigungen könnten aber "ins Leere laufen", wenn nicht nachgebessert werde, warne der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW). Es sei dringend: Im "Eilverfahren" solle schon am Mittwoch das Energiesicherheitsgesetz vom Bundeskabinett beschlossen und in der nächsten Woche im Bundestag behandelt werden.