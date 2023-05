Die Tarifverdienste unter Berücksichtigung der Nebenvereinbarungen stiegen im ersten Quartal um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 2,0 Prozent zuvor. Die jüngsten Tarifabschlüsse übertrafen die vereinbarten Lohnsteigerungen des vergangenen Jahres. "Angesichts hoher Inflation, robuster Arbeitsmarktlage und der erwarteten konjunkturellen Verbesserung ist auch in den kommenden Monaten mit hohen Lohnabschlüssen zu rechnen", schätzen die Fachleute die weiteren Entwicklungen ein.



Die mittlerweile breit angelegte und recht hartnäckige Teuerung hinterlässt mehr und mehr ihre Spuren in den Lohnsteigerungen. So wird die Möglichkeit zur Zahlung der Inflationsausgleichsprämien auch in nicht-tarifgebundenen Bereichen verstärkt ausgeschöpft. Mit Blick auf die laufenden Tarifrunden begünstigen die erwartete Konjunkturverbesserung und die gesunkene Unsicherheit hinsichtlich der Energieversorgung die Bestrebungen, die bisherigen Reallohnverluste stärker als bislang auszugleichen. "Es spricht vieles dafür, dass die Unternehmen im Jahresverlauf die gestiegenen Lohnkosten zum Teil in die Preise überwälzen werden", heißt es im Monatsbericht der Bundesbank.



Die Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zu Jahresbeginn weniger stark als in den Quartalen zuvor. Im Durchschnitt der Monate Januar bis März 2023 erhöhten sie sich saisonbereinigt um 0,9 Prozent, nach 2,6 Prozent im Herbst. In der Vorjahresbetrachtung ging die Inflationsrate im ersten Quartal 2023 von 10,8 Prozent auf 8,8 Prozent zurück. Ausschlaggebend hierfür waren die binnen Jahresfrist weniger stark gestiegenen Energiepreise.



Ein ganz anderes Bild zeigt sich jedoch weiterhin bei Nahrungsmitteln, die sich kräftig verteuerten. Ohne volatile Komponenten wie Energie, Nahrungsmittel, Reisedienstleistungen und Bekleidung gerechnet zog die Teuerungsrate im Frühjahr deutlich von 5,0 Prozent auf 5,8 Prozent an. Sie lag damit oberhalb der Kernrate (5,5 Prozent), die sich ohne die Preise für Energie und Nahrungsmittel ergibt. Angesichts der nach wie vor hohen Preissteigerungen, insbesondere bei Lebensmitteln, dürfte die Inflation für die kommenden Monate nur langsam zurückgehen.



Die Expertinnen und Experten der Bundesbank gehen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2023 wieder leicht ansteigen dürfte. Nachlassende Lieferengpässe, das hohe Auftragspolster und die gesunkenen Energiepreise begünstigen die Fortsetzung der Erholung in der Industrie. Die realen Netto-Einkommen der privaten Haushalte sollten aufgrund der kräftigen Lohnsteigerungen trotz weiter hoher Inflation zumindest nicht weiter sinken. Der private Konsum dürfte daher stagnieren. (24.05.2023/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft trat im ersten Quartal 2023 auf der Stelle, nachdem sie im Quartal zuvor geschrumpft war, schreibt die Bundesbank in ihrem jüngsten Monatsbericht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes zufolge blieb das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saisonbereinigt unverändert. Die hohe Inflation belastete den privaten Konsum und die konsumnahen Dienstleister. Dagegen gaben nachlassende Lieferengpässe und verringerte Energiepreise der Industrie einen Schub. Die milde Witterung begünstigte den Bau."Am Arbeitsmarkt setzte sich der deutliche Beschäftigungsanstieg aus dem Herbst im Winterquartal 2023 fort", so die Fachleute der Bundesbank. Die Frühindikatoren lassen in den nächsten Monaten eher geringe Verbesserungen am ansonsten nach wie vor robusten Arbeitsmarkt erwarten.