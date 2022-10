Ab dem Jahr 2031 kommen noch Tilgungspflichten des Bundeswehr-Sondervermögens von bis zu 100 Milliarden Euro dazu, für die aber noch kein konkreter Tilgungsplan beschlossen wurde. Insgesamt läuft der Bund somit Gefahr, ab 2031 mit jährlichen Tilgungspflichten von 20 Milliarden Euro und mehr konfrontiert zu werden - und das über Jahrzehnte hinweg.



Die Sondervermögen:



Aktuell und auch in den kommenden Jahren ist die zunehmende Staatsverschuldung vor allem dem Bund zuzuschreiben. Die Besonderheit: Die neuen Schulden werden überwiegend nicht im Bundeshaushalt verbucht, sondern in Sondervermögen des Bundes. Deshalb ist der Begriff "Sondervermögen" irritierend, weil er die Sachlage beschönigt - dahinter stecken schlichtweg Schulden.



Die Zinslasten:



Die grassierende Zinswende hat den politischen Mythos widerlegt, dass es Staatsverschuldung zum Nulltarif gäbe. In Wirklichkeit ist die Schuldenaufnahme des Bundes für die Steuerzahler so teuer wie lange nicht mehr! Allein die Zinslasten im Bundeshaushalt steigen von 4 Milliarden Euro 2021 auf knapp 30 Milliarden Euro im kommenden Jahr.



Und: Die teuren Zinspflichten für die 300 Milliarden Euro Kredite des Wirtschaftsstabilisierungsfonds und des Bundeswehr-Sondervermögens kommen in den nächsten Jahren noch hinzu. Sie werden dann aber nicht im Bundeshaushalt abgebildet, sondern lediglich in den Wirtschaftsplänen dieser Sondervermögen. Unterm Strich werden die Gesamt-Zinslasten des Bundes deutlich steigen, wenn auch nur ein Teil davon im Bundesetat verbucht wird.



BdSt-Präsident Reiner Holznagel fasst zusammen:



"Es hilft weder der Politik noch den Steuerzahlern, wenn die Schuldenbremse durch abstrakte Schulden-Vehikel ausgehöhlt wird - und zwar mit einer hohen Verschuldung am Bundeshaushalt vorbei! Denn auch wenn Schulden weit abseits des Bundeshaushalts versteckt werden, müssen sie mit Zinszahlungen bedient und am Ende zurückgezahlt werden. Die Politik muss mit diesem Versteckspiel aufhören!



Wir brauchen eine andere Ausgaben-Mentalität in Politik und Verwaltung. Statt immer nur höhere und schuldenfinanzierte Etats zu fordern, brauchen wir klare Prioritäten bei den Staatsausgaben - erst recht in Krisen, wenn der Bundeshaushalt knapp bei Kasse ist. Unsere Schuldenuhr mahnt mit Rekordwerten!"



Der Bund der Steuerzahler ist ein gemeinnütziger, unabhängiger und parteipolitisch neutraler eingetragener Verein. Unsere Arbeit wird durch Mitgliedsbeiträge unserer freiwilligen Mitglieder und über zahlreiche Spenden aus der Bevölkerung finanziert. Über 200.000 Mitglieder und Spender unterstützen den Bund der Steuerzahler. Der Verband, der 1949 gegründet wurde, ist in 15 eigenständigen Landesverbänden organisiert, die gemeinsam den Bund der Steuerzahler Deutschland tragen. (21.10.2022/ac/a/m)







