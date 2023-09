Mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen des Bundes fließen in Sozialleistungen. Deshalb sollte die Ampel alle Leistungen kritisch prüfen: Haushalterisch wäre es am besten, wenn Transferzahlungen nicht überproportional wachsen würden. Allein die Erhöhung des Bürgergelds frisst einen Großteil der im Haushaltsfinanzierungsgesetz vorgesehenen Haushaltsentlastungen wieder auf. Das parallel zum Bundesetat zu beratende Haushaltsfinanzierungsgesetz selbst entpuppt sich als Verschiebebahnhof zulasten der Sozialversicherungen und Beitragszahler. Das gefährliche Motto der Ampel lautet: Umbuchen statt echter Einsparungen.



Subventionsflut



Mit 67 Milliarden Euro erreicht das Subventionsvolumen des Bundes einen neuen Rekord. Vor allem bei Subventionen in Form von Finanzhilfen ist der Anstieg enorm: Diese haben sich seit dem Vorkrisenjahr 2019 von rund acht auf knapp 49 Milliarden Euro im Jahr 2024 versechsfacht und sollen auch die kommenden Jahre auf hohem Niveau bleiben. Der BdSt bilanziert: Wer mit vielen Milliarden Euro Steuergeld einzelne Großkonzerne lockt, muss sich eingestehen, dass es um den Wirtschaftsstandort Deutschland schlecht bestellt ist. Hohe Subventionen sind ein Ausdruck schlechter Rahmenbedingungen!



Eigenkonsum der Regierung



Obwohl der Personalbestand der Bundesverwaltung mit knapp 300.000 Posten - übrigens auf Rekordniveau - verharren soll, legen die Personalausgaben kräftig zu. Noch mehr Dynamik haben die Verwaltungsausgaben, die einen Sprung um zehn Prozent machen. Der Eigenkonsum des Bundes soll 2024 um vier Milliarden auf rund 67 Milliarden Euro wachsen. Unterm Strich nutzt der Bund immer mehr Steuereinnahmen nur für seinen Eigenbedarf: Seit 2019 hat sein Eigenkonsum nämlich um rund ein Drittel zugelegt, während die Steuereinnahmen nur um 14 Prozent gestiegen sind. Deshalb ist ein langfristiges Konzept zur Personalkonsolidierung nötig, das auch den Zuwachs der Verwaltungsausgaben deckelt.



Bundeswehr im Abseits



Obwohl der Bundeskanzler die "Zeitenwende" immer wieder beschworen hat, wird die Bundeswehr weiter abgehängt: Mit diesem Haushaltsentwurf ist nämlich nicht ersichtlich, wie Deutschland seine Zusage an die NATO zur Zwei-Prozent-Quote endlich erreichen will. Schließlich wird der Wehretat im Bundeshaushalt bei militärischen Beschaffungen sowie Forschung und Entwicklung massiv ausgedünnt. Diese Projekte werden kurzerhand ins Sondervermögen der Bundeswehr verschoben, dessen 100 Milliarden Euro komplett schuldenfinanziert sind. Tatsache ist: Der Wehretat wird jetzt zu 65 Prozent von Personal- und Verwaltungsausgaben dominiert. Wenn die Regierung nicht umsteuert und den Wehretat drastisch aufstockt, verliert Deutschland innerhalb der NATO den Anschluss!



Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur dümpelt vor sich hin, die Bürokratie ufert aus, Energiekosten und Inflation sind weiter zu hoch - der Wirtschaftsstandort Deutschland steckt tief in der Krise, so der Bund der Steuerzahler (BdSt) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das gleiche gilt für den Bundeshaushalt! In dieser Woche wird nun der Haushalt 2024 im Bundestag beraten. Zum Start am heutigen Dienstag warnt der Präsident des BdSt, Reiner Holznagel: "Statt immer neue Subventionen zu beschließen, muss die Ampel ein umfangreiches Aktionsprogramm bieten, das solide Perspektiven für den Staatshaushalt sowie Betriebe und Bürger aufzeigt. Aktuell wird leider mehr Substanz vernichtet als Mehrwert geschaffen. Deutschland muss seine Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit zurückgewinnen!"Auf dem Weg dahin muss die Schuldenbremse dauerhaft eingehalten werden, fordert der BdSt mit Blick auf bereits rund 40 Milliarden Euro Zinsausgaben, die der Bund jedes Jahr finanzieren muss - auch aufgrund der extremen Verschuldung der jüngsten Jahre. "Deshalb ist es falsch, ständig neue Wege zu suchen, die Schuldenbremse zu umgehen", betont Holznagel und fordert: "Wir brauchen einen Schuldenstopp und eine Neuordnung der politischen Schwerpunkte!"Der Bund der Steuerzahler weist vor allem auf fünf Bereiche hin:Hohe NeuverschuldungTransferzahlungen