Börsenplätze Bumble-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Bumble-Aktie:

32,64 USD -5,36% (11.08.2022, 17:09)



ISIN Bumble-Aktie:

US12047B1052



WKN Bumble-Aktie:

A2QMTA



NASDAQ-Symbol Bumble-Aktie:

BMBL



Kurzprofil Bumble Inc.:



Bumble Inc. (ISIN: US12047B1052, WKN: A2QMTA, NASDAQ-Symbol: BMBL) ist eine Online-Dating-Plattform. Das Unternehmen bietet eine mobile Dating-Anwendung (App) an. Seine Plattform ermöglicht es Menschen, sich zu verbinden und gleichberechtigte und gesunde Beziehungen zu ihren eigenen Bedingungen aufzubauen. Das Unternehmen betreibt zwei Apps: Bumble und Badoo. Bei der Entwicklung der Bumble-App stehen Frauen im Mittelpunkt. Sie wird in verschiedenen Ländern genutzt, unter anderem in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien und Kanada. Es bietet den Nutzern flexible Abo-Pläne, wobei die gängigsten Laufzeiten sieben Tage, 30 Tage und 90 Tage sind. Die Abo-Angebote umfassen Beeline, Rematch und Extend. Die Badoo-App ist ein kostenloses Web- und Mobil-Dating-Produkt. Es konzentriert sich auf den Aufbau von sinnvollen Verbindungen zu jedermann. Zu den Premium-Abonnementangeboten gehören Liked You, Extra Shows und Undo Vote. Es bietet auch platonische Freundschaften und Business-Networking mit Bumble BFF und Bumble Bizz. (11.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bumble-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bumble Inc. (ISIN: US12047B1052, WKN: A2QMTA, NASDAQ-Symbol: BMBL) unter die Lupe.Der Matchgroup-Rivale habe am Donnerstag seine Q2-Zahlen veröffentlicht. Während der Dating-App-Betreiber bei der Umsatz- und EBITDA-Entwicklung die Markterwartungen übertroffen habe, patze das US-Unternehmen beim Ausblick und dem Nettoergebnis.Deutlich unterschiedlich hätten sich auch die Nutzerzahlen der beiden Dating-Apps Bahoo und Bumble entwickelt. Während die Zahl der zahlenden Nutzer von Bumble um 31% auf 1,92 Mio. gestiegen sei, sei jene von Badoo um rund ein Viertel auf 1,1 Mio. gefallen. Insgesamt habe die Zahl der zahlenden Kunden um rund 3% höher bei 3,02 Mio. gelegen und damit leicht über den erwarteten 3 Mio.Die jüngsten Quartalszahlen von Bumble würden keine neuen Impulse für die Aktie liefern. Zudem dürfte sich die Zinswende negativ auf Bumble auswirken: Ende Juli habe das Unternehmen liquide Mittel i.H.v. rund 335 Mio. USD bei Verbindlichkeiten von 621,6 Mio. USD ausgewiesen. "Der Aktionär" bleibe bei Bumble daher weiter an der Seitenlinie, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link